Univision anuncia el estreno de Cita a ciegas La telenovela protagonizada por Victoria Ruffo aterrizará en la cadena de habla hispana en septiembre. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cita a ciegas llega por fin a Univision. A un año de su estreno en México, la cadena hispana ya anuncia el inminente estreno de esta comedia romántica que encabeza Victoria Ruffo. La telenovela, que también cuenta con las actuación protagónica de la joven actriz mexicana Sofía Garza, comenzará a transmitirse en septiembre a las 2 p.m., hora del Este, en sustitución de Papá a toda madre, que ya se encuentra en sus últimos capítulos. La ficción presenta la singular historia de Lucía (Garza), una joven que vive al límite, tiene más de 30 años, no tiene novio y pelea constantemente con la báscula. Image zoom Victoria Ruffo y Sofía Garza en Cita a ciegas Su mayor problema no es su peso, es Maura (Ruffo), su mamá, quien insiste en convencerla de que con su apariencia y actitud no logrará encontrar el amor y ser feliz. Marina (Oka Giner), hermana menor de Lucía, se casará y la única preocupación de Maura es que Lucía no llegue a la boda sola, vestida de negro y más gorda que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucía acepta apostar con su mamá. Si ella gana, y llega a la boda de su hermana con una pareja ‘de verdad’, unos kilos menos y un vestido colorido, se acabará la continúa intromisión de Maura en su vida, además de quedarse con su casa. Si Lucía pierde se pagará una liposucción para empezar a darle a Maura el gusto de verla cambiada. Image zoom Victorio Ruffo es Maura en Cita a ciegas Cortesía TELEVISA Así comienza una cuenta regresiva donde Lucía tendrá 258 días para ganar esa singular apuesta. Arturo Peniche, Omar Fierro, Sara Corrales, Adrián Di Monte, Luz María Jerez y Gonzalo Peña, entre otros, completan el elenco de la telenovela. Cita a ciegas se estrenó en México a mediados del año pasado y tiene 70 episodios.

