Cinco íconicas telenovelas latinoamericanas para recordar. ¿Cuál es tu favorita? Abrimos el baúl de los recuerdos y te presentamos estas exitosas producciones que aún viven en los corazones del público. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las telenovelas han emocionado, intrigado y hecho suspirar a sus fanáticos por décadas. En honor a ellas, sus protagonistas y villanos, te presentamos estos exitosos culebrones en orden de su año de estreno. ¡Recordar es volver a vivir! María Mercedes En 1992, Thalía y Arturo Peniche protagonizaron esta producción de Televisa, la primera de la denominada “Trilogía de las Marías” que incluyó Marimar (1994) y María la del barrio (1995). Thalía interpretó a una mujer de escasos recursos que buscaba mantener a su familia. María la del barrio A dos décadas de esta producción de Televisa, sus fans aún recuerdan las magistrales interpretaciones de Thalía, Fernando Colunga e Itatí Cantoral en el papel de la antagonista de la serie, Soraya Montenegro. A sus 21 años, Cantoral le dio vida a una de las villanas más repudiadas en la pantalla chica y sus insultos y frases como “Maldita lisiada” han servido para crear memes y retos virales en redes sociales en los últimos años. La usurpadora Este culebrón, que se estrenó en 1998, le dio un alto perfil a su protagonista Gabriela Spanic, quien hizo suyo los papeles de hermanas gemelas separadas al nacer: Paola Bracho y Paulina Martínez. Esta telenovela de Televisa se transmitió en distintos idiomas en más de 20 países. El año pasado, Univision lanzó una nueva versión protagonizada por Sandra Echeverría que rompió records de audiencia en la televisión mexicana, de acuerdo a cifras de Nielsen IBOPE México. Yo soy Betty la fea Esta novela colombiana llegó a la pantalla chica en 1999 y se convirtió en un fenómeno mundial que se transmitió en distintos idiomas en 27 países. La abnegada y brillante Beatriz Pinzón Solano, protagonizada por Ana María Orozco, sufrió burlas y desamores por su poca agraciada apariencia física. Su fortaleza —e increíble transformación— la llevó a encontrar y valorar su belleza interior y a enamorar a toda una audiencia. Rubí La historia de Rubí ha sido llevada a la televisión en varias ocasiones. Una de las más recordadas es la versión del 2004 con Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacky Bracamontes. La historia relata la vida de una mujer ambiciosa que usa su belleza para seducir a un millonario y salir de la pobreza. Este año, una nueva versión fue protagonizada por Camila Sodi, José Ron y Rodrigo Guirao Díaz.

