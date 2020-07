¿Cuáles son los galanes de telenovelas más irresistibles? ¡Tienes que verlos! Hombres misteriosos, de mirada profunda y cuerpo escultural. ¡Aquí están los más sexys! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que el drama, la historia y las intrigas son imprescindibles para cautivar a la audiencia en una telenovela, no podemos dejar de lado a esos guapos y misteriosos actores cuyos cuerpos de infarto roban suspiros a los televidentes. La lista es larga. Sin embargo, en este recuento mencionaremos cinco galanes de telenovelas supersexy que se convirtieron en el soñado hombre perfecto por su talento y cuerpo escultural. Sebastián Rulli ¿Cómo no fantasear con este galanazo argentino? Lo hemos visto en telenovelas como Rubí, Teresa, Contra viento y marea, por nombrar algunas. En cada una de ellas muestra su talento para enamorar a la protagonista y a sus fans con esos profundos ojos verdes. Rafael Amaya Este actor mexicano que se convirtió en uno de los galanes más amados por su memorable rol de Aurelio Casillas en la superserie de Telemundo El señor de los cielos. Su impresionante magnetismo y masculinidad ha dejado boquiabiertas a la fanaticada en numerables ocasiones, en particular por las escenas subidas de tono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William Levy Este cubanazo es sencillamente irresistible. A sus 39 años, el galán sigue siendo uno de los actores de telenovelas favoritos pese a llevar seis años alejado de los culebrones. Su carisma, sonrisa y belleza son muy recordados por telenovelas como Cuidado con el ángel, La tempestad y Sortilegio. Este año por fin, regresa a la pantalla con la telenovela Café con aroma de mujer y ¡no podemos esperar! Julián Gil No es casualidad que este actor argentinopuertorriqueño comenzara su carrera artística como modelo: su buena planta y carisma son cartas de presentación para atrapar las miradas. Lo vimos en telenovelas como Amar sin ley, Eva Luna y Acorralada y encarnó a figuras bíblicas en películas como Jesús de Nazaret y Apóstol, en las que demostró que también brilla por su increíble talento. David Zepeda Este actor y cantante mexicano tiene una sonrisa de infarto y un cuerpo espectacular. Verle en novelas como La fuerza del destino, Mentir para vivir, Soy tu dueña y Acorralada fue embriagante. Ya sea de villano o de galán, sigue despertando fantasías.

