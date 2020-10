Close

Así luce la inolvidable Antonia de Por ella soy Eva ¡tras perder más de 50 libras! La actriz mexicana ha experimentado una drástica disminución de peso en los últimos meses. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Querer es poder y si no que se lo pregunten a Christina Pastor, quien diera vida a Antonia en la exitosa telenovela de Televisa Por ella soy Eva que protagonizaron Lucero y Jaime Camil. La actriz mexicana, que se retiró hace varios años de la televisión "porque me pagaban bien poquito y me dio coraje", ha experimentado en los últimos meses una notable disminución de peso que la ha llevado a deshacerse de más de 50 libras. La intérprete de 42 años ha logrado su propósito gracias a un programa "que nos permite comer 6 veces al día, tomar mucha agua y tener esa decisión de estar más saludable", explicó en Instagram, donde ha estado compartiendo paso a paso el proceso de su cambio físico. Image zoom Christina Pastor, antes y ahora "La verdad que este programa ha venido a cambiar nuestras vidas para bien. Me siento mejor, me veo mejor y sin duda y a ojos cerrados lo recomiendo totalmente", aseveró Pastor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El esposo de la actriz también ha logrado experimentar una drástica disminución de peso en los últimos meses. En su caso, la pérdida ha sido de más de 100 libras. "He perdido 105 libras y contando. Siempre agradecido con este programa de salud", escribió recientemente la pareja de Christina por medio de su perfil de Instagram. Alejada por completo de la industria de la televisión, la actriz reside actualmente en Estados Unidos, donde tiene su propia compañía de transporte, Woman to Woman Driving Service. "Ya no pienso salir en pantalla chica", dejó claro en su día en las redes sociales.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Así luce la inolvidable Antonia de Por ella soy Eva ¡tras perder más de 50 libras!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.