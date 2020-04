Tras tres lustros formando parte de exitosas telenovelas de Televisa como Alborada (2005), Las tontas no van al cielo (2008), Zacatillo un lugar en tu corazón (2010) y Por ella soy Eva (2012), donde interpretó a Antonia Reyes, una mujer con sobrepeso que sufría la traición y el engaño de su esposo Plutarco Ramos (Marcelo Córdoba), Christina Pastor tomó hace algunos años la drástica decisión de retirarse definitivamente del mundo de la interpretación.

“Me pagaban bien poquito y me dio coraje”, se sinceró recientemente la actriz mexicana a través de sus redes sociales. “A mí económicamente no me convenía seguir siendo actriz […] Cada vez que iba con un ejecutivo era [para] que me dijeran que yo no había trabajado lo suficiente, que necesitaba hacer casi el 100% de capítulos de una telenovela para que me pudieran pagar un poquito más. Y yo decía ‘pero es que eso no depende de mí’, o sea ni modo que me ponga en huelga en el pasillo de Televisa. Cada proyecto era empezar de cero, aunque llevaras 5, 7, 8 novelas con popularidad o sin popularidad”.

Pastor compartió que, a pesar de trabajar durante años en exitosas telenovelas de la empresa mexicana, nunca le ofrecieron un contrato de exclusiva.

“Siempre demeritaron mi trabajo los ejecutivos. Siempre me dijeron que tenía que trabajar más, si era posible yo creo otros 15 años más y por eso justamente después de Por ella soy Eva decidí hacer mi vida”, aseveró la intérprete de 41 años. “También quería casarme y tener una familia y veía que ahí no tenía un futuro. Aunque sí me hizo muy popular Por ella soy Eva económicamente a mí ya no me convenía el medio”.

La actriz, que participó por última vez en una telenovela en 2014 con Qué pobres tan ricos, lleva cinco años residiendo en el estado de Nueva Jersey con su esposo y sus hijos adoptivos.

“Me casé y adopté 3 chamacos que ya vivían en NJ. Era más fácil que me mudara yo”, contó sobre el motivo que la llevó a dejar atrás su México natal.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Alejada por completo de la televisión y los foros de grabación, Pastor tiene actualmente su propia compañía de transporte, Woman to Woman Driving Service, en Estados Unidos. Y entre sus planes no está volver a formar parte del elenco de una serie o telenovela.

“Ya no pienso salir en pantalla chica, si acaso hago algo en YouTube”, dejó claro.