Christian Meier, su nueva vida tras alejarse de las telenovelas: "Había una búsqueda en mí de regresar a tener una vida completamente normal" "Llevo 3 años de tener una vida que no recordaba pero que añoraba bastante", contó el exgalán de exitosas telenovelas como La Tormenta y Doña Bárbara en un reciente Instagram Live con GNP Seguros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Meier Christian Meier | Credit: Mezcalent Telenovelas como La Tormenta, El Zorro y Doña Bárbara lo convirtieron en uno de los galanes más codiciados de la televisión de habla hispana, pero Christian Meier decidió en 2014, tras protagonizar para Televisa el melodrama La malquerida, alejarse del género televisivo que lo vio nacer en su día como estrella. "Muchos de los personajes que habían en los melodramas eran muy planos y eran muy aburridos y eran cosas que en realidad dejé de disfrutar, fue por eso que dejé de hacer las telenovelas en un momento porque ya las opciones se terminaron", confesó recientemente el actor peruano en una entrevista con Mar Saura para GNP Seguros. Tras casi una década alejado de los melodramas, hoy Meier lleva una vida completamente diferente a la que tenía cuando era uno de los galanes consentidos de las telenovelas. Hace ya tres años que el actor de 51 años fijó su residencia en Los Ángeles, donde reside actualmente con dos de sus tres hijos, Stéfano, su primogénito, y Taira, de 20 años. Christian Meier Christian Meier | Credit: Instagram Christian Meier "Geográficamente y por una cuestión de clima me llamaba mucho la atención, pero por otro lado también había una búsqueda en mí de regresar a tener una vida ordinaria, a tener una vida completamente normal, a salir a la calle sin que nadie lo note, a poder ir al cine, a salir a comer helados con mis hijos sin necesidad de tener que apurar el paseo, así que pensé que aquí era el lugar donde lo podía encontrar y la verdad es que sí. Llevo 3 años de tener una vida que no recordaba pero que añoraba bastante", contó el exgalán de telenovelas. "Paseo en pijama por la calle, paseo a mi perro en pijama o me voy a comprar al supermercado con un par de chancletas y nadie sabe quien soy y eso es entretenido, creo que todos deberíamos de poder disfrutar eso", agregó el también cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el terreno profesional, Meier se ha dedicado a hacer otro tipo de proyectos que lo llenan más como actor, como series y películas. Aunque también ha probado suerte detrás de las cámaras. Christian Meier Christian Meier | Credit: Instagram Christian Meier "En la pandemia me he sentado a escribir muchísimo porque dirigí antes de la pandemia un corto en Los Ángeles y me gustó la experiencia", compartió el actor, quien tampoco ha querido dejar de lado la música. "En la pandemia volví a grabar música y ahora en algún momento de este año saldrá un nuevo material, hace muchos años que no editaba un disco", confesó. Su personaje favorito Meier, quien llegó a protagonizar más de una decena de telenovelas, no necesitó tomarse mucho tiempo para responder cuál había sido el personaje que más había disfruto interpretar. "Probablemente Santos el de La Tormenta ha sido uno de los personajes que más he disfrutado porque por primera vez hacía algo que era distinto en la televisión. Fue un personaje que no me querían dar, fue un personaje que me tocó pelearlo para conseguirlo", reveló. Christian Meier Christian Meier como Santos en La Tormenta | Credit: Instagram Christian Meier "Creo que Santos Torrealba fue el único que de alguna manera vino a hacer una diferencia en lo que yo estaba haciendo. Fue un personaje que era la antítesis del protagonista, era un borracho, era un mujeriego, era a la vez también un tipo muy inocente y muy dulce y muy apasionado en las cosas que hacía, pero rompía con todos esos estándares de la televisión que se estaban haciendo en ese momento y por eso fue que lo disfruté muchísimo", aseveró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christian Meier, su nueva vida tras alejarse de las telenovelas: "Había una búsqueda en mí de regresar a tener una vida completamente normal"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.