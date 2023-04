Christian Meier: "A mí nunca me gustó hacer telenovelas, las hacía porque me pagaban bien" El actor peruano se sinceró como nunca en una entrevista para La habitación de Henry Spencer sobre su pasado como galán de telenovelas. "Yo he hecho 20 telenovelas y probablemente debo haber disfrutado mi trabajo 3 veces, no más", reconoció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Meier Christian Meier, exgalán de telenovelas | Credit: Mezcalent (x2) Telenovelas como Luz María (1998), La Tormenta (2005), El Zorro: la espada y la rosa (2007) y Doña Bárbara (2008) convirtieron a Christian Meier en uno de los rostros más exitosos de la pequeña pantalla. Retirado de los melodramas desde hace varios años, el actor de origen peruano sorprendió a muchos con las recientes declaraciones que hizo sobre su pasado como galán de telenovelas en las que se sincera como nunca sobre esta etapa de su vida. "A mí nunca me gustó hacer telenovelas, nunca, las hacía porque me pagaban muy bien, porque hubo un momento en el cual ya no podía negarme a hacerlas porque reconocía que estaba en una posición muy privilegiada, que probablemente mucha gente estaría peleando por ellas. Y además que yo ya tenía una familia, tenía tres hijos y obviamente tenía que cumplir con mis obligaciones como padre y entonces fue una bola que empezó a crecer", se sinceró Meier en una entrevista para el videoblog de Luis Carlos Burneo, La habitación de Henry Spencer. El actor reconoció que su mejor actuación "ha sido hacerle creer a la gente que era un galán de telenovelas". "Yo creo que ese ha sido mi mejor papel. Yo he hecho 20 telenovelas y probablemente debo haber disfrutado mi trabajo 3 veces, no más". Christian Meier Christian Meier protagonizó en 2008 la telenovela Doña Bárbara | Credit: Mezcalent "¿No te da pena decir eso?", quiso saber el entrevistador. "No, porque era trabajo, pero es que también no era culpa mía que a veces los proyectos venían como muy innovadores a la mesa, te embarcabas y terminaba siendo igual que muchos otros, entonces realmente muy pocas veces hice algo original", dijo. "Inclusive cuando hice El Zorro. Yo hice El Zorro pensando que iba a ser una serie de televisión para Sony y cuando firmo el contrato me dijeron 'ya no va a ser serie ahora va a ser una novela', pero claro ya estás dentro". Christian Meier Christian Meier en un evento en 2018 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meier, quien está enfocado actualmente en la música, aseveró que estaba decidido a retirarse de las telenovelas en 2009 tras protagonizar el melodrama de Telemundo Doña Bárbara. "Yo cuando terminé Doña Bárbara dije 'terminé con esto, ya no tengo ganas de hacer nunca nada más', que fue en el año 2009. Y luego volví a hacer una en el 2010 para Telemundo y luego hice cuatro más, hice una más en 2011 en Colombia para el Canal Caracol y en el 2013 hice una en Miami. Pero todas ya las hice sin ganas", explicó. "El problema es que ya estaba decidido a no hacerlas, pero recibí unas ofertas que no las podía desechar, es más me acababa de divorciar, tenía muchos gastos encima, tenía muchas cosas, entonces dije ok, la voy a hacer".

