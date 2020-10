Tras Dulce María, otro RBD ¡se une a Telemundo! La actriz y cantante mexicana no es la única exintegrante del famoso sexteto a quien podremos ver en la citada cadena de habla hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2020 es sin duda el año de RBD. El sexteto no solo ha visto resurgir su popularidad a raíz de la liberación de toda su discografía en las plataformas de música en streaming y del anuncio de su esperado reencuentro sobre un escenario sino que varios de sus exintegrantes han iniciado ambiciosos proyectos en el terreno actoral que prometen dar mucho de qué hablar. Este es el caso de Dulce María, quien debutó recientemente en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de la segunda temporada de Falsa identidad. Pero también el de Christian Chávez, quien al igual que su excompañera se apoderará próximamente de las pantallas de la citada cadena hispana con un personaje muy peculiar. El actor y cantante mexicano confirmó recientemente a través de las redes sociales su participación en la nueva telenovela de Telemundo La suerte de Loli, historia que comenzó a grabarse este mes en Miami con la actuación protagónica de Silvia Navarro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El inolvidable Giovanni de Rebelde colgó una imagen por medio de su cuenta de Instagram en la que se puede apreciar el presente que le hizo llegar la cadena a modo de bienvenida. Image zoom Christian Chávez Instagram Christian Chávez Chávez también compartirá elenco en este esperado melodrama con su compatriota, la actriz y cantante Mariana Seoane, quien se encuentra desde principios de mes en Estados Unidos. La telenovela, que se estrenará en 2021 en el prime time de Telemundo, gira alrededor de Loli, una exitosa productora de radio, soltera y de espíritu libre que vive su vida sin ningún compromiso, nunca ha encontrado el amor verdadero y no quiere ser madre. Sin embargo, luego del inesperado fallecimiento de su mejor amiga, la vida de Loli dará un giro al convertirse en la tutora legal de los hijos de su amiga. La suerte de Loli es el primer proyecto de actuación de Telemundo en el que participa Christian puesto que hasta ahora solo lo habíamos visto en la cadena hace varios años en un reality show de cocina.

