Christian Chávez se despide de actor de Rebelde "Dios lo tenga en su gloria", escribió el actor tras darse a conocer el fallecimiento de quien fuera su compañero de escena en la exitosa telenovela juvenil de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La madre de Vico (Jaqueline Voltaire), la profesora Hilda (Lourdes Canale), el mayordomo de Mía Colucci (Pedro Weber) y el padre de Nico (Abraham Stavans). El elenco de la exitosa telenovela juvenil Rebelde ha sufrido importantes pérdidas a lo largo de los últimos años. El pasado fin de semana otro actor se sumó lamentablemente a esta lista. Se trata de Roberto López Miranda, conocido artísticamente como 'Puck Miranda', quien interpretó a Cosme Méndez, el padre de Giovanni (Christian Chávez) en la trama protagonizada por Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Dulce María y compañía. "Con profundo pesar el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento del socio intérprete Roberto López Miranda, mejor conocido como 'Puck Miranda'. Es recordado por su participación en el melodrama juvenil Rebelde, así como en la comedia Vecinos", confirmó el pasado viernes la Asociación Nacional de Intérpretes a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chávez, quien fuera su hijo en la ficción, no tardó en reaccionar a la noticia por medio de su perfil de Twitter, donde compartió unas breves pero sentidas palabras. "Dios lo tenga en su gloria", escribió el actor y cantante mexicano, quien graba actualmente en Miami la nueva telenovela de Telemundo La suerte de Loli junto a Silvia Navarro. Además de en Rebelde, 'Puck Miranda' participó en la exitosa telenovela infantil Cómplices al rescate (2002), donde dio vida a Damián, el mayordomo y chofer de Silvana (Belinda). ¡Descanse en paz!

Christian Chávez se despide de actor de Rebelde

