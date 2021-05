"Odio RBD". Christian Chávez reacciona a las declaraciones de Sergio Mayer Mori El hijo de Bárbara Mori, quien protagoniza la nueva versión de la exitosa telenovela Rebelde para Netflix, tuvo que pedir disculpas tras sus desafortunadas declaraciones. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hijo de Bárbara Mori, Sergio Mayer Mori, quien graba en México una nueva versión de la exitosa telenovela Rebelde que Netflix estrenará el próximo año, desató recientemente el enojo de los fans de RBD al declarar en un live en Instagram que odia RBD. "Sí estoy haciendo el proyecto, sí las tengo que cantar porque las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD, esa es la realidad, no me gustan las canciones…", expresó el joven. Los miles de fans que aún mantienen vivo el legado que dejó el exitoso grupo musical mexicano no tardaron en expresar su descontento por estas desafortunadas declaraciones. "Si no le gusta el proyecto, ¿qué hace entonces? Es mejor que le dé la oportunidad a otra persona", o "La regaste, ahora a lidiar con lo que viene", se puede leer entre los incontables comentarios que comenzaron a inundar de inmediato las diferentes redes sociales. Tal fue el revuelo que hasta Christian Chávez, integrante de RBD, se hizo eco de lo sucedido. Christian Chávez Christian Chávez; Sergio Mayer | Credit: Mezcalent; Instagram Sergio Mayer Mori "¡Qué triste decir que odias algo que tantos amamos!", expresó en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el ruido generado por sus declaraciones, el primogénito de Mori se vio en la necesidad de pedir este martes una disculpa pública a través de las redes sociales. "Quiero pedir disculpas a todos y todas las fans de Rebelde y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes", compartió. Sergio Mayer Mori Credit: Instagram Sergio Mayer Mori "Tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos días por mi actitud soberbia y las palabras que usé. De todo corazón, perdón", agregó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image "Odio RBD". Christian Chávez reacciona a las declaraciones de Sergio Mayer Mori

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.