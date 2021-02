Close

Christian Chávez aplaude inclusión de la comunidad LGBTQ+ en La suerte de Loli El actor y cantante mexicano compartió una imagen en las redes sociales en la que su personaje aparece dándose un beso con su esposo en la ficción. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo entusiasma a Christian Chávez de su participación en la telenovela de Telemundo La suerte de Loli es poder dar visibilidad a la comunidad LGBTQ+ a través de su personaje Matías, un hombre abiertamente gay que tiene su propia historia de amor dentro de la ficción. "Por más personajes LGBTQ+ que su problemática no sea su orientación sexual. Gracias Telemundo y La suerte de Loli", escribió recientemente el actor en las redes sociales. El también cantante acompañó sus palabras de una imagen de una escena de la telenovela en la que aparece dándose un beso en la boca con el actor que interpreta a su pareja. Chávez, que cuenta con cerca de 3 millones de seguidores solo en Instagram, ha logrado construir una química maravillosa en el set de grabación con su compañero. "A Vin [Vince Miranda] yo lo amo. Lo conozco de México hace ya como 5 años. Él es un actor de teatro musical maravilloso. Con él hice Hoy no me puedo levantar hace unos años. El poder trabajar con él nuevamente es maravilloso, sobre todo porque tenemos esa confianza", contaba el integrante de RBD semanas atrás en una entrevista con People en Español. Image zoom Christian Chávez y Vince Miranda en una escena de La suerte de Loli | Credit: Instagram Christian Chávez/Telemundo "Él no es gay, pero lo conozco muy bien y entonces nos tuvimos esta maravillosa conexión. Él es heterosexual, pero no tiene ningún problema con el mundo gay. Al contrario. Muchos de sus mejores amigos son gays, entonces tiene esta apertura y eso lo hace mucho más fácil", explicaba el intérprete de éxitos como 'Sacrilegio', 'Libertad' y '¿En dónde estás?'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Silvia Navarro y Osvaldo Benavides como protagonistas, La suerte de Loli se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por la cadena Telemundo.

