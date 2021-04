Bisnieto de Magda Guzmán ¡actúa en telenovela de Univision! El joven actor mexicano Chris Pazcal forma parte del triángulo protagónico juvenil principal de la recién estrenada telenovela de Televisa Diseñando tu amor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diseñando tu amor debutó este lunes en la pantalla de Univision con un destacado elenco que combina reconocidas figuras del mundo de la interpretación con rostros nuevos que prometen cautivar a la audiencia. Este es el caso de Chris Pazcal, quien conforma el triángulo protagónico juvenil de la historia junto con Gala Montes y Juan Diego Covarrubias. Pazcal, quien debutó en la televisión en 2018 como parte del elenco del melodrama Y mañana será otro día, lleva el talento en la sangre ya que pertenece a una importante familia de artistas, empezando por su bisabuela, la primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión Magda Guzmán, quien falleció en 2015 dejando un importante legado en el mundo de la actuación. Guzmán, quien tenía 83 años cuando perdió la vida, interpretó personajes de lo más emblemáticos en exitosas telenovelas de Televisa como Amor bravío (2012), Para volver a amar (2010), En nombre del amor (2008), La usurpadora (1998) y Te sigo amando (1996). Magda Guzmán Chris Pazcal es bisnieto de Magda Guzmán | Credit: Mezcalent; TELEVISA Chris es nieto además de la actriz y directora mexicana Karina Duprez e hijo de la también actriz Magda Karina, quien ha participado en exitosos melodramas de Televisa como Por amar sin ley (2018), La sombra del pasado (2014) y Cuando me enamoro (2010), entre otros. De hecho, Magda Karina fue la primera en sentarse este lunes frente al televisor para ver el debut de su hijo en la telenovela Diseñando tu amor, situación que la llena de mucho orgullo. Chris Pazcal Chris Pazcal es hijo de Magda Karina | Credit: Mezcalent; TELEVISA "Para ser un gran actor hay que ser disciplinado, responsable, respetuoso, seguirse preparando y haber estudiado, pero sobre todo ser humano y humilde. Tú tienes todo para triunfar", escribió la orgullosa mamá de Pazcal a través de sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor no tardó en agradecer las palabras de su progenitora. "Gracias a todo lo que me has enseñado y a tu ejemplo soy el hombre que soy. Soy el más afortunado de tener una mamá como tú. Te amo ma", expresó el joven. En Diseñando tu amor Pazcal interpreta a Ricardo Manrique, un joven guapo y atlético a quien todos dan por muerto tras sufrir un accidente aéreo, pero que regresará en el momento menos imaginado con la intención de recuperar el amor de Valentina (Montes).

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Bisnieto de Magda Guzmán ¡actúa en telenovela de Univision!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.