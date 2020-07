Chantal Andere revela que Adela Noriega la buscó tras su retiro de la televisión La actriz mexicana, que trabajó con Adela en la exitosa telenovela Amor real, contó en una reciente transmisión en vivo que la última vez que habló con la protagonista de Fuego en la sangre fue hace tres años. "Ella siempre fue una mujer muy reservada", aseveró. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de Adela Noriega siempre ha estado rodeada de misterio. Desde hace más de diez años la protagonista de exitosas telenovelas como Fuego en la sangre y Amor real no se deja ver en público, lo que ha generado todo tipo de rumores y especulaciones alrededor de su figura. Ni siquiera los actores que han compartido set de grabación con la también heroína del melodrama El manantial parecen conocer el paradero actual de la intérprete de 50 años. "No sé mucho de ella. Ella siempre fue una mujer muy reservada. Ella terminaba un trabajo y desaparecía", contó Chantal Andere en una reciente transmisión en vivo en YouTube. Image zoom Chantal Andere y Adela Noriega Mezcalent (x2) La actriz mexicana, que trabajó con Adela en la exitosa telenovela Amor real (2003), dio a conocer que la última comunicación que tuvo con ella fue hace aproximadamente tres años. "Yo tuve una conversación telefónica con ella hace unos tres años y medio. Me buscó para pedirme el contacto de una persona y estuvimos platicando un montón de tiempo", dijo. "La verdad no sé dónde esté ahorita, pero también tengo los mejores recuerdos de Adela", aseguró la actriz, quien tiene cerca de medio millón de seguidores solo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chantal, quien tiene a sus espaldas una larga carrera artística de más de tres décadas, reconoció que ha disfrutado mucho todas sus participaciones en telenovelas, a excepción de una. "Hubo una novela que sí padecí mucho que se llamó Rafaela (2011)", confesó la actriz. Image zoom Scarlet Ortiz y Jorge Poza, protagonistas de Rafaela "Como la estaban escribiendo sobre la marcha, nos citaban a los 8 de la mañana a maquillaje para estar listos a las 9 y de repente las escenas no habían llegado a nuestras manos para estudiarlas ni nada y a mí eso me frustraba mucho. A mí que me dieran una escena y leerla en 12 segundos para empezar a grabarla 10 minutos después me conflictuaba mucho porque soy muy estudiosa. Yo acostarme sin saber lo que yo iba a hacer al otro día me conflictuaba mucho", se sinceró sobre el melodrama que protagonizaron Scarlet Ortiz y Jorge Poza.

