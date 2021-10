Chantal Andere, en exclusiva: "Al principio [quedarme sin exclusividad en Televisa] fue fuerte" La actriz mexicana debuta este martes 26 de octubre en la pantalla de Telemundo como villana de Parientes a la fuerza, la nueva telenovela de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chantal Andere Chantal Andere es Leticia en Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Tras más de 3 décadas formando parte de las filas de Televisa, Chantal Andere debuta este martes 26 de octubre en la pantalla de Telemundo como villana de Parientes a la fuerza, la nueva comedia romántica de la cadena. "Estoy muy contenta y muy feliz de tener este proyecto por primera vez con la cadena Telemundo y estoy muy contenta con el personaje que me hicieron favor de regalar para personificar", expresa la actriz mexicana. En entrevista con People en Español, Chantal nos comparte todos los detalles de su participación en esta divertida historia que protagonizan Guy Ecker y Bárbara de Regil y se sincera sobre lo difícil que fue en su momento para ella perder su contrato de exclusividad con Televisa. Chantal, desde el 2018 no te habíamos vuelto a ver en una telenovela… ¿Sabes qué pasó? Que me dediqué a hacer muchísimo teatro. Hicimos mucho teatro musical de gran formato tipo Broadway y son ensayos muy largos de 4 o 5 meses. Y estuve también mucho con mi familia. Tengo hijos pequeños, entonces también me dediqué a estar con ellos. Al principio [quedarme sin exclusividad en Televisa] fue fuerte. Los primeros dos meses era como todo muy confuso, muy extraño Chantal Andere ¿Qué viste en Parientes a la fuerza para querer participar? A mí me encantó que fuera un personaje de villana pero con toques de comedia. Yo creo que la gente está necesitada de reír, de sentir que se enamora de los personajes. [La gente] está un poco harta de tanta violencia y creo que este fue un gran acierto de Telemundo, que va a llevar a las pantallas esta serie que te va a hacer reír, te va a hacer enojar un poquito, te va a hacer enamorarte. Todos los personajes están muy bien delineados, el elenco está muy bonito, la fotografía es lindísima y fue un trabajo de cuatro meses y medio muy, muy arduo, pero creo que en pantalla se ve todo el trabajo que hicimos cada quien desde su lugar. Chantal Andere Chantal Andere es Leticia en Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Leticia es una villana que se sale de la clásica villana de telenovela, ¿cierto? Es correcto porque acá es una mujer que de repente, increíblemente con todo lo mala que es, con todo lo envidiosa que es, con todas las cosas que hace para fastidiar a otros personajes la vas a querer. Eso es lo increíble de cómo está escrito este personaje. Hablando yo con la productora 11:11 Films, que fue quien hizo el proyecto para Telemundo, me decían que cuando vieron los personajes temían mucho de quién iba a ser Leticia porque era un personaje muy importante que no se fuera a lo muy chistoso porque no es hacerse el chistoso, las circunstancias son las que son simpáticas y sacar un poquito de contexto al personaje de que no sea la clásica villana de telenovela. El género telenovela es un género que a mí me ha dado lo que yo tengo hasta el día de hoy, es un género que voy a respetar el resto de mi vida y es un género que ya se comprobó que la gente sigue queriendo ver Chantal andere Grabar una comedia romántica con un personaje así habrá sido muy divertido, ¿no? No te imaginas yo como me reí durante 4 meses y medio. La verdad es que hacer estos proyectos te da una alegría inmensa, te enriquecen, llegas contento a trabajar. Aunque sean muchas horas estás feliz y la verdad es que también trabajar con compañeros que van como tú a trabajar por un mismo objetivo, que es disfrutar y tener pasión y disciplina. ¿Qué tal la experiencia de trabajo con Guy Ecker? Guy es un tipazo, un actor muy estudioso, muy responsable, siempre dispuesto y con buena energía. Yo no lo conocía en persona, sabía quién era por supuesto, pero la verdad es que hicimos una linda amistad con él y con su esposa. Chantal Andere Chantal Andere en una escena de Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO En los últimos años, parece que existe un cierto rechazo por parte de las cadenas de televisión a usar el término telenovela. Como actriz que has desarrollado gran parte de tu carrera en este género televisivo, ¿qué opinión te merece esto? Yo creo que hay gustos para todo y más ahora con este tema de las plataformas, ya la gente tiene una cantidad de opciones para decidir qué quiere ver, por eso la competencia se vuelve tan dura y por eso es que cada día las empresas hacen cosas de mayor calidad y con textos extraordinarios y con grandes libretos y grandes actores. Yo la verdad es que el género telenovela es un género que a mí me ha dado lo que yo tengo hasta el día de hoy, es un género que voy a respetar el resto de mi vida y es un género que ya se comprobó que la gente sigue queriendo ver, tal vez no en esas cantidades masivas como antes porque era la única opción que había. Hoy tú ya tienes más de 8 plataformas, tienes más de 10 canales de televisión abierta para ver lo que tú quieras, pero la telenovela es un género que marcó la historia de mi país a nivel mundial. Acá la forma de grabar de ellos es de memoria y yo siempre estuve acostumbrada a usar apuntador electrónico, que es un chicharito que te ponen en el oído y te van diciendo tus parlamentos, entonces para mí ese cambio la verdad es que fue extraordinario. Chantal Andere ¿Telenovela o serie? ¿Cómo calificarías a Parientes a la fuerza? Yo pienso que es una telenovela. Me parece que el tema serie como que son más pequeñas. La verdad es que tienen mucha similitud. Quizá la diferencia radica en cómo se hacen las cosas. Acá hicimos toda la fotografía y el modo de trabajar era muy tipo cine, muy cinematográfico. Yo creo que eso tal vez ahí marca un poquito la diferencia, pero yo siento que las series se les llama cuando son cosas pequeñas, que tienen 10 o 20 capítulos, acá son 96 capítulos. Chantal Andere Chantal Andere con sus hijos de Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Parientes a la fuerza marca tu debut en Telemundo, ¿notaste muchas diferencias con respecto a la forma de trabajar en Televisa? Sí, la verdad es que sí hay diferencias. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Acá la forma de grabar de ellos es de memoria y yo siempre estuve acostumbrada a usar apuntador electrónico, que es un chicharito que te ponen en el oído y te van diciendo tus parlamentos, entonces para mí ese cambio la verdad es que fue extraordinario. Los primeros días era difícil porque tenía que aprenderme 20 o 25 escenas de memoria todos los días. La primer semana fue un poco complicado, dormía muy poco para llegar con los textos perfectos y ya poco a poco la mente actúa rápido y te acostumbras, entonces eso para mí fue algo distinto acostumbrada a trabajar siempre de esa otra forma. Trabajar de memoria da más naturalidad a las escenas, ¿cierto? Sí, la verdad es que fue una experiencia sensacional y yo que hago tanto teatro también ya tenía como muy claro eso, que hay que nada más acostumbrar a la memoria un poco. Y sí efectivamente de pronto decíamos cosas que no estaban en un texto y que enriquecían la escena y el momento. Obviamente con la autorización de nuestros directores siempre. Pero sí fue un proceso precioso y yo disfruté cada segundo. Este libreto desde que yo lo empecé a leer, y coincidí con todos mis compañeros, no querías dejar de leer las escenas de todos los demás porque todo era fantástico Chantal andere ¿Cómo viviste el momento en que te quedaste sin la exclusividad de Televisa? Al principio fue fuerte. Los primeros dos meses era como todo muy confuso, muy extraño. Luego vino la pandemia y era como, ¿qué está pasando? Ahora, a 1 año y medio de distancia, me parece que es fantástica esta apertura que hay de que un actor tenga la libertad de decidir dónde quiere trabajar y dónde no quiere trabajar. Yo ahora estoy muy contenta. Yo ya tuve oportunidad de estar con Univision haciendo un reality show de canto el año pasado y luego acá con Telemundo y de vuelta en Televisa con un proyecto que me gustó. Y que ahora tienes esa fortuna de decir 'no, aquí hoy no quiero estar, pero aquí sí', la verdad para un actor es muy gratificante y conocer otras formas de trabajo, conocer otras personas… SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Actualmente estás grabando una telenovela para Televisa, ¿qué nos puedes avanzar? Es un clásico melodrama, va a estar en el horario de las 8:30, horario estelar de Televisa, se llama Mi fortuna es amarte y es un proyecto que yo acepté porque sí es una villana clásica, una villana agresiva, una villana tremenda, [pero] el productor es Nicandro Díaz –yo he hecho con él esta sería mi cuarta novela– es un productor muy respetuoso, cuida mucho a sus actores, cuida mucho sus historias y siempre trabajar con amigos hace la gran diferencia. chantal Andere Chantal Andere es Leticia en Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO ¿Por qué hay que ver Parientes a la fuerza? La verdad es que tiene todos los ingredientes necesarios para que la gente lo disfrute. De entrada lo que comentábamos: tiene un libreto fantástico lleno de romance, mucha comedia. Necesitamos reír, necesitamos distraernos, necesitamos darnos un respiro de alegría en el día a día y creo que con un elenco tan bonito, de tan extraordinarios actores, con una fotografía preciosa, con el libreto mismo. Yo creo que parte del éxito de una historia es que el libreto sea bueno y este libreto desde que yo lo empecé a leer, y coincidí con todos mis compañeros, no querías dejar de leer las escenas de todos los demás porque todo era fantástico, entonces creo que la gente hoy por hoy va a agradecer que en el lapso de una hora que dura cada capítulo se puedan reír a carcajada, querer ahorcar a ciertos personajes como a mí y enamorarse.

