Telemundo cambiará de horario Cennet: así quedará su nueva programación estelar A partir de la próxima semana, el melodrama turco protagonizado por Almila Ada pasará a emitirse en una franja horaria diferente a la que tiene actualmente. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se avecinan cambios importantes en la barra de programación estelar de Telemundo. La cadena de habla hispana ya anuncia el final de la primera temporada de su drama 100 días para enamorarnos, mismo que se transmitirá el próximo lunes 20 de julio a las 9 p.m., hora del Este. Contrario a lo que cabría esperar, Telemundo no estrenará una nueva telenovela en su lugar. Lo que hará será ‘reacomodar’ el contenido que ya tiene al aire, de modo que a partir del martes 21 será el melodrama turco Cennet el que pase a ocupar la franja horaria en la que se transmite la ficción protagonizada por Erick Elías, David Chocarro y compañía. Image zoom Almila Ada, protagonista de Cennet Cortesía TELEMUNDO Encabezada por Almila Ada como Cennet y Selim Arisoy como Berk Atan, Cennet se mantiene desde su estreno como la opción más vista del prime time de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama cuenta la historia de superación de una hermosa mujer en un camino de venganza y redención a raíz de su búsqueda del amor maternal que le fue negado al nacer. Image zoom Cennet Cortesía TELEMUNDO La cadena aprovechará así el vacío que dejó en el público el final de la exitosa telenovela turca de Univision Amor eterno, que se transmitía justamente a las 9 p.m., hora del Este. La franja horaria de las 8 p.m., hora del Este, en la que hasta ahora se emitía Cennet, pasará a ser ocupada por el reality de competencias deportivas Exatlón Estados Unidos. La competencia más feroz del planeta, que justamente retomó esta semana la cuarta temporada que tuvo que dejar inconclusa meses atrás debido a la pandemia del coronavirus, volverá a tener una duración de dos horas, empezando a las 7 p.m., hora del Este.

