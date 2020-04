Cennet, así es la nueva telenovela turca de Telemundo La cadena de habla hispana estrenará el próximo martes 7 de abril este nuevo drama turco protagonizado por Almila Ada tras el éxito de Amor eterno (Univision). By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La suspensión de las grabaciones de programas y ficciones como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 que azota a más 190 países está obligando a muchas cadenas de televisión a modificar su programación a través de dos vías principales: o bien volviendo a emitir algunos de sus espacios más exitosos, o bien adquiriendo material nuevo de otros países, entre ellos Turquía. Y Telemundo parece haberse decantado por esta última opción. La cadena de habla hispana comenzará a transmitir a partir del martes 7 de abril, en el horario que actualmente ocupa Exatlón, Cennet, una exitosa ficción turca llena de romance y drama familiar que cuenta la historia de superación de una hermosa mujer en un camino de venganza y redención a raíz de su búsqueda del amor maternal que le fue negado al nacer. Image zoom Cennet Cortesía TELEMUNDO La telenovela cuenta con la actuación protagónica de la actriz turca Almila Ada como Cennet Yilmaz, mientras que el galán de la historia, Selim Arisoy, lo interpreta Berk Atan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ficción gira alrededor de Cennet, una mujer hermosa, inteligente y con mucha determinación que quedó huérfana de recién nacida cuando su madre la abandonó y su abuela se hizo cargo de ella. Pese a su crianza humilde y la falta de recursos económicos, ella se convierte en un brillante arquitecta y logra el trabajo de sus sueños en una prestigiosa firma de arquitectura. A la vez que su vida profesional va en ascenso, el mundo de Cennet toma un giro inesperado cuando la vida la pone cara a cara con su pasado. Cennet se reencuentra inesperadamente con Selim, su amor de la infancia, y con su madre biológica, quienes desaparecieron de su vida muchos años atrás y ahora llegan para desordenar su mundo. Con nobleza y humildad, Cennet tendrá que luchar para triunfar y demostrarle a los que la rodean que nunca es tarde para redimirse en la vida. El estreno de Cennet confirma la apuesta firme que están haciendo las cadenas de habla hispana por las historias turcas, que cada vez están adquiriendo más protagonismo en el prime time hispano gracias al inesperado éxito que ha tenido Amor eterno (Univision). No te pierdas el estreno de Cennet el martes 7 de abril a las 8 p.m., hora del Este. Advertisement

Close Share options

Close View image Cennet, así es la nueva telenovela turca de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.