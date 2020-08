Murió actriz de la exitosa telenovela Como tú no hay 2 La primera actriz mexicana Cecilia Romo perdió la vida este domingo en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras una larga lucha contra la COVID-19 y otras complicaciones de salud derivadas del virus, la primera actriz mexicana Cecilia Romo, a quien pudimos ver recientemente como parte del elenco de la exitosa telenovela de Univision Como tú no hay 2, perdió la vida a los 74 años. "Con profundo pesar el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de la Intérprete Ceci Romo. Actriz de reconocida trayectoria que alcanzó la popularidad en trabajos como Cadenas de amargura, Yo amo a Juan Querendón y Juro que te amo. A su familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias", confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes a través de las redes sociales a últimas horas del domingo. Cecilia construyó una sólida carrera en teatro, cine y televisión, donde participó en decenas de telenovelas, entre ellas El premio mayor (1995), Tú y yo (1996), De pocas pocas pulgas (2003), Marina (2006), Yo amo a Juan Querendón (2007) y Vivir a destiempo (2013). Su último trabajo en televisión fue la comedia romántica de Televisa Como tú no hay 2, historia que acaba de finalizar en Estados Unidos con gran éxito de audiencia. Image zoom Cecilia Romo en Como tú no hay 2 Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz había contraído en abril la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-19, lo que la había llevado a ser internada en un hospital debido a su grave estado de salud. "Ella ya ganó la gran batalla que es COVID, la venció, lo que estamos viendo ahora son las secuelas tan fuertes que ese virus horroroso ha dejado, entonces fue el pulmón [...], después se le afectó el riñón, que es algo natural de la enfermedad [...], y lo que pasó ayer, por lo que estoy un poco desilusionada, es que tuvieron que hacerle una operación pequeña en la vesícula para drenarla y para saber si tiene alguna bacteria porque en los últimos dos días tuvo fiebre, que una vez más es una consecuencia natural de la falta de nutrición por estar tres semanas en coma", explicaba en mayo su hija Claudia Romo en una entrevista para Ventaneando. En julio, ya en su casa, Cecilia había sufrido otra recaída por lo que nuevamente había tenido que ser entubada. "Ceci Romo entró a terapia intensiva el 12 de julio debido a una complicación de insuficiencia pulmonar que la llevó a tener un infarto. Sabemos que esto viene por retención de líquidos entonces es el triángulo de oro de pulmón, riñón y corazón, que es un resultado muy normal de COVID, entonces ahora Ceci está entubada, está dormida en coma inducido", explicaba su hija en julio en otra entrevista para el programa Sale el sol de Imagen Televisión. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

