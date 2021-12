Cecilia Galliano: "Estaba en un momento muy vulnerable y La desalmada vino a convertirme otra vez en un ave fénix" La actriz y conductora argentina interpreta a Miriam en la exitosa telenovela estelar de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cecilia Galliano Cecilia Galliano | Credit: TELEVISA 2021 fue un gran año para Cecilia Galliano a nivel profesional. La actriz y conductora argentina regresó por la puerta grande a las telenovelas como parte del elenco del exitoso melodrama estelar de Univision La desalmada, donde da vida a Miriam, un personaje que, reconoce, llegó en un momento muy vulnerable de su vida para convertirla otra vez en un ave fénix. No sueles participar en muchas telenovelas, ¿qué encontraste en La desalmada? Encontré una forma de que mi público me vea diferente. Siempre había hecho en las novelas de mala y en La desalmada, más allá de que encontré una producción espectacular con la que había querido trabajar siempre, encontré un personaje de una mujer que creo que es mucho más parecida a Cecilia que lo que muchos conocen de Cecilia. Es una mamá que adora a su hijo, es una mujer fuerte, independiente, pero a la vez con los valores familiares. Sufre una engaño en donde ahí se desestabiliza toda su vida, pero no se deja y sigue adelante […]. Creo que en La desalmada me encontré un gran personaje que va a ser una parteaguas en mi carrera. ¿En qué momento de tu vida llega La desalmada? Yo estaba en Argentina pasando Navidad junto a mi familia, mi padre había sufrido un preinfarto, entonces estaba en un momento muy vulnerable. Yo creo que todo llega siempre en los momentos justos. Llegó a darme esta luz de nuevo, a creer en muchas cosas que ya no creía al poder hacer este personaje que de pronto está sin tacón, sin maquillaje, con una simple colita y vestidos que me encantan [pero que] cuando los miraba al principio decía 'no puede ser que yo me ponga algo así'. Y ahora me encantan y me parecen mucho más sexy que un vestido como los que siempre había usado Cecilia. Creo que llega en un momento a convertir otra vez a Cecilia en un ave fénix. Cecilia Galliano Cecilia Galliano es Miriam en La desalmada | Credit: TELEVISA ¿Te sientes identificada con Miriam? Sí, totalmente. Me siento identificada con Miriam en cómo defiende con uñas y dientes a su hijo, el amor que le tiene. Cecilia es igual, yo soy una leona por mis hijos. Me siento identificada también en la paciencia que tiene Miriam, en lo buena amiga que es, en lo leal, en lo fiel, en que a pesar de que su marido la engaña y tiene que vivir con su amante y con su nueva novia ella todavía sigue teniendo ese cariño especial por el padre de su hijo. Tener como esposo a Raúl Araiza habrá sido muy divertido, ¿o me equivoco? Fue una de las alegrías más grandes cuando me dijeron que iba a trabajar con Raúl Araiza porque, aparte de que somos amigos hace 20 años, habíamos trabajado en el programa Hoy y también habíamos hecho una serie que se llamaba Durmiendo con mi jefe con el señor Pinedo y nos llevamos muy bien. Tenemos los dos sangres muy ligeras en ese sentido y nos encanta hacer comedia, entonces hacemos un buen equipo. Cecilia Galliano Cecilia Galliano y Raúl Araiza en La desalmada | Credit: Instagram Cecilia Galliano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miriam sufre el engaño de su esposo, ¿en la vida real perdonarías una infidelidad? No, Ceci no. Ceci no haría lo mismo que Miriam, creo que no podría vivir con la novia de mi esposo. Cecilia creo que sí se enojaría mucho más (ríe). No sé si sería tan paciente. La desalmada se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

