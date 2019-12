Catherine Siachoque: "Me da pesar dejar a doña Hilda pero no me da susto cambiar" Ahora que la saga que protagoniza desde 2016 llega a su fin, la actriz colombiana hace balance de su participación en esta telenovela y nos avanza algo de su desenlace. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Catherine Siachoque está lista para dejar ir el próximo lunes 9 de diciembre con el final de la saga que protagoniza desde 2008 a doña Hilda, personaje que la ha acompañado durante los últimos años de su carrera y que tantas satisfacciones le ha traído. “No me da susto para nada cambiar”, asegura en entrevista con People en Español la actriz colombiana, quien tiene cerca de 5 millones de seguidores solo en Instagram. Image zoom Catherine Siachoque es doña Hilda. “Pero sí me da pesar dejar a doña Hilda porque le tengo mucho amor a ese personaje”, se sincera la esposa de Miguel Varoni. “Ha sido un reto para mí que ha sido difícil porque es un personaje complicado por el carácter que tiene que, aunque es fuerte para unas cosas para otras es muy débil, y había que mantener eso y mantenerlo por tantos años era difícil”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de 47 años reconoce que lo que más va a extrañar de su participación en Sin senos sí hay paraíso, ahora conocida como El final del paraíso, es el cariño de la gente. “Afortunadamente todavía tenemos al aire un par de temporadas más internacionalmente, pero lo que más, tal vez, voy a extrañar es el ‘doña Hilda, doña Hilda' de toda la gente en la calle porque es que aman a todos los personajes”, cuenta la que fuera villana de exitosas telenovelas de Telemundo como Pecados ajenos y Tierra de pasiones. Image zoom Catherine Siachoque. “Pero también trabajar en Colombia y al grupo de personas con los que más me acerqué durante la producción, amigos que me van a quedar para siempre”, agrega. ¿Pero qué nos puede avanzar del final? “No mucho porque me ahorcan”, responde entre risas Siachoque. “Realmente es sorprendente el final. Yo creo que los va a dejar como a nosotros, con la boca abierta”. El último capítulo de El final del paraíso se transmite el 9 de diciembre por Telemundo. Advertisement

Close Share options

Close View image Catherine Siachoque: "Me da pesar dejar a doña Hilda pero no me da susto cambiar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.