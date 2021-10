Catherine Siachoque, en exclusiva: "Regreso a las villanías, vuelvo a lo que la gente quería ver" La actriz colombiana habla con People en Español sobre su participación antagónica en La mujer de mi vida, la nueva telenovela de Telemundo que ya se graba en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante más de una década, Catherine Siachoque dejó una huella imborrable en el público como villana de exitosas telenovelas de Telemundo como Te voy a enseñar a querer (2004), Tierra de pasiones (2006) y Pecados Ajenos (2017), por mencionar solo algunas. Ahora, tras varios años alejada de este tipo de personajes, la actriz colombiana regresa a hacer villanías en La mujer de mi vida, la nueva producción de la cadena hispana que ya se graba en Miami con Angélica Celaya e Iván Sánchez en los roles protagónicos. Un regreso como villana que el público esperaba con muchas ganas y del que habla en exclusiva con People en Español. Catherine, ¿cómo han transcurrido los primeros días de grabación? Espectacular. Ya llevamos unas semanas y ha sido una delicia trabajar con gente tan profesional, gente que conocía fuera del set pero con los que no había tenido la oportunidad de trabajar. Volver a trabajar con algunos otros. Ojalá en la casa puedan sentir el ambiente que estamos sintiendo nosotros mientras hacemos las escenas. La estamos pasando muy bien. Catherine Siachoque Catherine Siachoque es la villana de La mujer de mi vida | Credit: TELEMUNDO ¿Qué fue lo que más te atrajo del proyecto y te llevó a decir 'sí, acepto participar'? Una de las cosas que me hizo decir sí para aceptar hacer este personaje fue precisamente eso: quienes iban a estar. Yo digo puede volver la pandemia, puede llegar una pandemia y lo que menos quiero es estar tantos meses de mi vida con gente que no me interesa, entonces ellos me interesaban como personas, como profesionales. Todo el crew es maravilloso. Y, por supuesto, hacer cosas con la calidad que se hacen acá. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje No me dejan decir mucho, pero vuelvo a las villanías, vuelvo a lo que la gente quería ver. Ya no me van a regañar más en la calle porque soy muy buena o porque lloro, se van a desquitar; entonces me van a ver haciendo todo lo que querían verme hacer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿De qué manera te desafía como actriz esta historia? De hacer un producto de calidad, de hacer un personaje que le llegue a la gente, que sufra cuando hay que sufrir, que llore cuando hay que llorar, que lo vivan como lo vive uno mientras lo está haciendo. No se pueden perder La mujer de mi vida, un proyecto que estamos haciendo con mucha pasión, con mucha entrega y yo feliz. Estoy muy feliz con este personaje.

