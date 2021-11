"Yo decía 'ya no puedo más'". Catherine Siachoque recuerda lo más "duro" de Sin senos sí hay paraíso La actriz colombiana recordó su participación en la exitosa saga de Telemundo en un reciente live en Instagram y respondió a la pregunta más esperada: ¿habrá una continuación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras varios años consecutivos siendo la sufrida doña Hilda en Sin senos sí hay paraíso –más tarde conocida como El final del paraíso–, Catherine Siachoque está de regreso a las villanías con La mujer de mi vida, la nueva telenovela de Telemundo que graba desde hace varios meses en los estudios de Telemundo Center en Miami. Este jueves, en un descanso de las grabaciones del melodrama que protagonizan Angélica Celaya e Iván Sánchez, la reconocida actriz colombiana llevó a cabo una transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram de la cadena hispana en la que habló sobre su extensa carrera artística y respondió varias preguntas de sus fans. "Me estoy divirtiendo después de haber llorado como doña Hilda porque sí lloré", reconoció Siachoque, quien cuenta con casi 5 millones de seguidores en Instagram. Aunque compartió anécdotas de varios melodramas, por ser su trabajo más reciente y a la vez el más largo obviamente gran parte del tiempo lo acaparó la saga de Sin senos, que inició en 2008 con Sin senos no hay paraíso y se extendió hasta 2019 con su secuela El final del paraíso. La esposa de Miguel Varoni admitió que las grabaciones de la saga fueron muy demandantes a nivel emocional ya que "todos los días que iba a grabar tenía que llorar". "Yo decía 'ya no puedo más', me daba dolor de cabeza a veces de llorar y yo decía 'no voy a llorar en esta escena', pero toda la gente hablaba de 'ay pobrecita doña Hilda no ha parado de llorar', me tocaba llorar, entonces lloraba y lloraba y lloraba, era duro", se sinceró. Catherine Siachoque Catherine Siachoque en una escena de Sin senos sí hay paraíso | Credit: TELEMUNDO A dos años de haber concluido esta importante etapa en su carrera, la actriz compartió que sigue estando en comunicación con la mayoría de sus compañeros. "Fueron demasiados años juntos, es un cariño que nunca se va a terminar. Por supuesto hay gente con la que uno es más amigo o gente que por situaciones de la vida uno termina viendo más, pero por supuesto que los quiero muchísimo", aseveró. "Con Carolina Gaitán, por ejemplo, hablo casi todas las semanas, con Fabián Ríos; con Carmencita hablo menos pero siempre estamos con cualquier cosa, con las chicas del barrio también estamos cualquier cosa siempre como que hablamos, como conectadas siempre, entonces, sí, siempre, un gran elenco, grandes amigos", agregó. Catherine Siachoque Catherine Siachoque en una escena de Sin senos sí hay paraíso | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que la saga podría tener una continuación tras el polémico final que tuvo en su día? "No sé (ríe), ¿ustedes quieren o no quieren otra?", preguntó. "Yo les digo que cuando hicimos Sin senos sí hay paraíso, lo de la raya amarilla que fue así creo que el éxito más grande, yo pensaba que no iba a haber nunca más, yo dije nunca más, ya Catalina se murió ya, fin. Y no, esa es la maravilla de los escritores que tienen cabeza para darle y darle y después de la raya amarilla cuando pensamos que todo estaba así… Que estaba viva, que no estaba muerta que andaba de parranda la otra Catalina, entonces no sabemos, vamos a ver qué dice el señor Gustavo Bolívar [el escritor] si se inspira para hacer otra o no".

