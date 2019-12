Catherine Siachoque no descarta volver a ser villana tras El final del paraíso Ahora que la exitosa saga de Telemundo llegó a su fin, la actriz nos comparte cómo le gustaría que fuera su próximo personaje. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque en los últimos años su carrera ha estado marcada por doña Hilda, personaje que interpretó entre 2016 y 2019 en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, también conocida como El final del paraíso, muchos recuerdan como si fuera ayer las diferentes y memorables villanas que interpretó Catherine Siachoque en numerosos melodramas de la cadena de habla hispana como Tierra de pasiones, Pecados ajenos o Reina de corazones. “Es increíble y yo le agradezco muchísimo a todo el público. En todas las novelas hay varias villanas y que sigan pensando que yo soy como su villana favorita para mí es espectacular y me llena de emoción”, asegura la intérprete de 47 años a People en Español. Image zoom Catherine Siachoque. ¿Pero será que ahora que se despidió de doña Hilda la actriz colombiana, que tiene cerca de 5 millones de seguidores solo en Instagram, se anime a volver a hacer villanías? “A mí me gustan los buenos personajes y si es una villana mejor porque la gente estaría feliz”, reconoce entre risas la esposa del actor y director colombiano Miguel Varoni. “Me gusta que sea un personaje con carácter y espero que sea más fuerte que doña Hilda en el carácter”, agrega. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo pronto, y en lo que llega ese nuevo personaje, la actriz espera descasar un ratito de los foros de grabación ya que en los últimos años apenas se ha podido tomar un descanso. “Han sido tres años y medio grabando esta saga [Sin senos sí hay paraíso] entonces necesito descansar un poquito, estar en casa, un poquito enriquecerme para poder empezar otro proyecto que ya los productores y mi Dios definirán cuál es el que sea el correcto para seguir”. Advertisement

