Catherine Siachoque: "Por ahora se acaba [Sin senos sí hay paraíso], pero hay que esperar a ver qué deciden. Creo que no hay nada escrito" La actriz colombiana se sincera sobre el desenlace que tuvo la exitosa telenovela de Telemundo y deja la puerta abierta a la posibilidad de que pueda haber una nueva temporada de la saga. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo puso punto final el pasado lunes 9 de diciembre a la exitosa saga protagonizada por Carmen Villalobos tras cinco temporadas al aire con un explosivo capítulo que dejó muchos interrogantes en el aire. Pero en una historia que se retomó en 2016, a 8 años del final de su primera temporada, y que no dejó de sorprender al televidente con sus inesperados giros de trama, todo puede suceder, incluso que llegue a tener una continuación. “Después de la experiencia que hemos tenido con Sin senos no hay paraíso y después con Sin senos sí hay paraíso yo creo que no hay nada escrito y menos como está todo el tema de las series y las producciones hoy en día. Por ahora se acaba esa etapa, pero hay que esperar a ver qué decide el escritor, los productores…”, cuenta Siachoque en exclusiva a People en Español. Image zoom Catherine Siachoque. La actriz, que tiene cerca de 5 millones de seguidores solo en Instagram, es sincera al reconocer que la noticia del final de la saga tomó a todo el elenco ‘por sorpresa’. “Sí nos tomó un poquito por sorpresa, pero bien, vamos a ver por cuánto tiempo se acaba”, afirma entre risas la bella estrella colombiana, quien retomó recientemente sus estudios en la Universidad de Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que quedó satisfecha con el desenlace que tuvo doña Hilda? “Siempre soy muy respetuosa con los escritores. Si bien uno llega a conocer más al personaje que cualquier otra persona, yo siento que los escritores son los que crean toda esta magia de que un personaje diga sí o no en un momento que salga corriendo o que tome las riendas de algo. Uno nunca sabe. Ese es el final que los escritores decidieron que era y para mí está bien”, asegura. No obstante, la actriz acepta que ‘hubiera querido un poquito más del final’. Advertisement

