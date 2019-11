¡Cata y El Titi! Carmen Villalobos y Gregorio Pernía disparan con su química la audiencia de El final del paraíso La historia de amor que protagonizaron los actores hace más de 10 años en Sin senos no hay paraíso está resurgiendo con fuerza en la etapa culminante de El final del paraíso. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El futuro amoroso de Catalina Santana (Carmen Villalobos), la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso, comienza a perfilarse durante la etapa culminante de la ficción que encabeza la actriz colombiana. Y, aunque ha tenido varios y muy distintos galanes a lo largo de la historia, todo apunta a que su destino estará ligado a ‘El Titi’ (Gregorio Pernía). Y es que la intensa y apasionada historia de amor que vivió hace más de 20 años la ahora jefa de la DEA con el narcotraficante Aurelio Jaramillo está resurgido con fuerza para sorpresa y alegría de los fieles seguidores de la veterana telenovela, que siempre han tenido a esta pareja como su favorita. Carmen y Gregorio son pura dinamita en escena y su química está traspasando nuevamente la pantalla ahora que sus personajes vuelven a estar cerca. Para prueba basta con ver el apasionado beso que protagonizaron recientemente los actores en la ficción y que tiene revolucionados a los fans de la telenovela. “Me tiene enamorada este pareja. Gracias Titi y Cata por cada minuto que nos regalan”, se puede leer entre los cientos de comentarios que han inundado las redes sociales a raíz de este esperado acontecimiento. La química que derrochan en pantalla Villalobos y Pernía es el resultado del profesionalismo y la excelente relación de amistad que existe en la vida real entre los actores, quienes hicieron ‘clic’ desde la primera vez que trabajaron juntos hace más de 10 años en Sin senos no hay paraíso. “Mi Grego gracias por hacer equipo conmigo desde el primer día. Cata y El Titi no sería posible sin nuestro compromiso y entrega y obviamente sin nuestro público que pide esta pareja a gritos y creo que hay que darles gusto”, le escribía recientemente Carmen a Gregorio a través de Instagram. Cata y El Titi no solo conforman la pareja favorita del público, también de la propia Carmen. La actriz no oculta su deseo de que ambos personajes terminen juntos. “El amor verdadero, con él puede ser realmente ella”, reconocía en sus redes. Se dispara la audiencia La evidencia de que la pareja de Catalina y El Titi está gustando y mucho entre los seguidores de El final del paraíso la encontramos en la evolución de la audiencia. La telenovela logró este martes 12 de noviembre, coincidiendo con el resurgimiento de la historia de amor interpretada por Villalobos y Pernía, uno de sus datos de audiencia más altos de la temporada al registrar 1,6 millones de televidentes y 716 mil adultos 18-49 años. ¿Será que tendremos final feliz para Catalina y El Titi como anhelan muchos fans? ¡Habrá que esperar para salir de dudas! Pero esto tiene muy buena pinta. El final del paraíso se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement EDIT POST

