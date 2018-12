En casting para la nueva versión de Cuna de lobos y otras ¡9 noticias de telenovela!

Sebastián Rulli no puede estar más emocionado de estar grabando en Tokio, Japón, escenas de su nuevo proyecto con Televisa: El último dragón, serie ambientada en el mundo del narcotráfico. “Hace 20 años viví aquí durante 2 meses repleto de ilusiones y buscando mi camino. Hoy regreso después de tantas experiencias y con el mejor proyecto de mi vida. No se pueden imaginar la felicidad que me invade y las ilusiones nuevas que genera en mi. Estoy tan agradecido con Dios, con la vida y por supuesto con Ustedes que me han permitido llegar hasta aquí. Todo esto lo tengo presente en cada escena y espero que El último dragón supere todas sus expectativas”, expresó emocionado el galán argentino en sus redes sociales.