El desconocido pasado de Carolina Sandoval como actriz de telenovela Mucho antes de convertirse en 'La venenosa', la periodista venezolana participó en la exitosa telenovela de Telemundo Anita no te rajes. ¡Mira el vídeo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La conocemos desde hace más de una década como ‘La venenosa’ por los ácidos e irreverentes comentarios que hace sobre las celebridades en su faceta de periodista, pero Carolina Sandoval es mucho más que una comunicadora que no deja indiferente a nadie. Madre, esposa, escritora y empresaria, a la expanelista del programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) no se le resiste nada. Ni siquiera el mundo de la actuación. Image zoom Carolina Sandoval Mezcalent Aunque muchos desconocen el dato, el primer trabajo de ‘La venenosa’ en la cadena de habla hispana no fue como periodista sino como actriz en una exitosa telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corría el año 2004 cuando Sandoval realizó una participación en el melodrama de Telemundo Anita no te rajes, historia que protagonizaron Ivonne Montero y Jorge Enrique Abello. La participación de Carolina en Anita no te rajes se dio 7 años antes de que entrara a formar parte del equipo de panelistas de Suelta la sopa, show del que acaba de ser despedida. Si bien fue la primera y única telenovela que grabó en Estados Unidos, la mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria ya tenía experiencia como actriz en su Venezuela natal, donde participó durante su juventud en el melodrama de Venevision Amor mío (1997).

