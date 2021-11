Carolina Miranda se confiesa sobre Malverde: "No supe absolutamente nada de los protagonistas pasados" La actriz mexicana cuenta a People en Español la forma tan sorpresiva en la que llegó a su vida la superserie de época de Telemundo tras la renuncia de Ariadne Díaz y habla del inmenso reto que supuso para ella haber tenido tan poco tiempo de preparación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Miranda Carolina Miranda es Isabel en Malverde: el santo patrón | Credit: TELEMUNDO En su lista de sueños por cumplir en el terreno profesional, Carolina Miranda tenía uno muy especial: poder participar en un proyecto de época. Su deseo se cumplió este año con la llegada a su vida de Malverde: el santo patrón, la primera superserie de época de Telemundo que protagoniza junto a Pedro Fernández. En entrevista con People en Español, la actriz mexicana habla sobre el reto que supuso para ella protagonizar esta ambiciosa historia con tan poco tiempo de preparación y cuenta cómo fue adentrarse en una época tan diferente a la actual. Comentaste que uno de tus sueños como actriz era protagonizar un proyecto de época, ¿superó Malverde: el santo patrón las expectativas que tenías al respecto? La verdad soy la más agradecida con la vida, con Dios, con todo el mundo porque se me cumplen y se me cumplen sueños y la carrera va creciendo y no puedo creer todo lo que pasa con mi carrera y las oportunidades que tengo. La oportunidad que en este caso Telemundo me dio fue hermosa. Fue maravilloso porque literal usar todos estos vestuarios, interpretar a alguien de 1910, que es la época más o menos en donde estamos contando esta historia, tener los corsés, los sets de esa magnitud, ver toda la producción que se llevó a cabo para recrear un pueblo que ya no existe... para mí fue mágico y sí fue un sueño cumplido. Carolina Miranda Carolina Miranda es Isabel en Malverde: el santo patrón | Credit: TELEMUNDO La superserie en un inicio tenía confirmada a Ariadne Díaz como protagonista, ¿cómo llega a ti la invitación para protagonizar Malverde: el santo patrón? Yo estaba muy tranquila en mi casa y de pronto Telemundo habla conmigo y me dicen: 'Carolina, ¿cómo estás? Necesitamos que protagonices esta serie'. Y literal tuve una semana para investigar, para estudiar, para aprenderme los guiones, para empaparme dentro del personaje, tuve juntas con directores... Fue para mí un reto como actriz literal muy fuerte porque nunca me había pasado así. Siempre tenemos un tiempo de 3 meses/4 de preproducción y de pronto hacer todo en una semana y entrarle al quite a intentar hacerlo lo mejor posible y regalarles a una Isabel que valga la pena fue maravilloso para mí y todo el mundo quedó contento, por lo menos en producción, con lo que logramos. Y es un plus para mi carrera saber que pude hacer este proyecto con tan poco tiempo de preparación. Fue para mí un reto como actriz literal muy fuerte porque nunca me había pasado así. Siempre tenemos un tiempo de 3 meses/4 de preproducción Carolina Miranda ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Ariadne? No, la verdad no. No supe absolutamente nada de los protagonistas pasados. Todo quedó cerrado, empezamos de cero y empezamos Pedro y yo a trabajar este gran proyecto con lo que teníamos y con los compañeros que ya estábamos. ¿Cómo fue la experiencia de vivir en la época de 1910? Espectacular. Una de las cosas que pasaba en el set en donde estábamos filmando todo eso es que no había señal, entonces no teníamos manera de comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos y así. Literal te envolvías en ese mundo y entrabas, te ponías el vestuario y ya y todo era 1910, desde las carrozas, había burros, caballos, puercos, gallinas...– como era en ese entonces– y te adentras a un mundo totalmente diferente, así que lo disfrutas mucho. Carolina Miranda Carolina Miranda y Mark Tacher en una escena de Malverde | Credit: TELEMUNDO Sin duda era una época muy difícil para las mujeres ya que casi no tenían derechos Creo que mi personaje va un poco adelantado a las mujeres que vivían en ese entonces. Sí es una mujer de casa, sí está preocupada por su familia, pero siempre está buscando justicia para los demás, ser parte de la revolución, ser parte de algo que sea equitativo. Recordemos que el divorcio se creó en 1911 y esto es 1910, entonces eso lo complicaba todo más para Isabel. Es complicado usar este tipo de vestuarios. Al tener una escena dramática las emociones no fluyen igual con un corsé que con un vestuario así normal como los que usamos ahora Carolina miranda Trabajar con los trajes de la época no debió de haber sido fácil, ¿cierto? Los vestuarios es algo que yo disfruté muchísimo. Cuando íbamos a filmar nos dejaban un tiempo para maquillaje, para peinado y 20 minutos para vestuario. Los 20 minutos eran para que entraran 3 personas, nos vistieran, nos amarraran el corsé, nos amarraran la bota, nos pusieran la media, nos pusieran el faldón encima, entonces de verdad sí es complicado usar este tipo de vestuarios al respirar, al correr, al llorar… Al tener una escena dramática las emociones no fluyen igual con un corsé que con una vestuario así normal como los que usamos ahora. Carolina Miranda Carolina Miranda es Isabel en Malverde: el santo patrón | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Alguna anécdota sobre eso que nos puedas compartir? Yo empecé con el corsé cerrado hasta aquí y de pronto terminé la serie y el corsé ya cerraba así y los de vestuario estaban fascinados: 'Mira, ya adelgazaste por estar usando corsé durante 4 meses, ya se te hizo una cintura'. Pero fue espectacular, yo ya extraño mucho mi corsé. Malverde se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carolina Miranda se confiesa sobre Malverde: "No supe absolutamente nada de los protagonistas pasados"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.