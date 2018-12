José Luis Reséndez anunció en julio de este año que finalmente no participaría en la quinta temporada de Señora Acero, donde estaba previsto que retomara el personaje de El Teca Martínez, debido a que no llegó a un acuerdo económico justo con la cadena. La protagonista de la ficción, Carolina Miranda, sin embargo, parece tener otra versión de lo sucedido, según dejó entrever la actriz mexicana en una reciente entrevista para el programa Fórmula Espectacular.

“Las cosas o lo que se dice en redes sociales en realidad va mucho más allá, hay cosas que el público no termina de saber o de entender. Tuvieron problemas con Reséndez. Yo respeto su opinión y sé que a lo mejor él no la pasó bien y su coraje lo dejó hablar, pero creo que son muchas más cosas conjuntas para que él no estuviera ahí. Es más profundo”, declaró Miranda, quien acaba de concluir su ciclo en la citada superserie tras grabar el desenlace de la temporada final, que se transmite actualmente por Telemundo a las 10 p.m., hora del Este.

La actriz, que mantiene un romance desde hace dos años con el actor y cantante mexicano Michel Duval (Salvador Acero en Señora Acero), dejó claro que no le pareció bien el boicot que inició Reséndez en las redes sociales contra el actor que entró a interpretar su personaje.

“Yo respeto todo lo que él pueda decir, todo lo que a él no le hubiera gustado, lo que sí no respeto es que le falten al respeto a los actores que entran a interpretar su personaje, en este caso William Miller”, expresó Miranda, quien ya no tiene contrato de exclusividad con Telemundo.

“[William Miller] es un excelente actor y solamente él aceptó un personaje que le ofrecieron, entonces que se meta Reséndez en el sentido con William a empezar a boicotear a los actores ahí sí creo que ya no porque cada quien está haciendo su trabajo, nada más”, agregó Carolina.

Recordemos que Reséndez compartió semanas atrás un mensaje en sus redes sociales alegrándose de que Telemundo había decidido no hacer más temporadas de la superserie.

“Ya vi por ahí a varias criaturas llorando que les llegó el final pues era de esperarse, cuando algo ya no da para más es mejor terminarlo. Espero que la gente, el público, se dé cuenta del poder que tiene. Total quedó más que claro que al que obra mal se le pudre el tamal”, escribió.