EXCLUSIVA Carolina Miranda defiende su diferencia de edad con Pedro Fernández en Malverde: el santo patrón La protagonista de la superserie de época de Telemundo habla con People en Español sobre la química en el set con su compañero y hace balance de su exitosa e imparable carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que debutara en 2016 como la heroína de la exitosa superserie Señora Acero, la carrera de Carolina Miranda no ha dejado de crecer. Ahora, la actriz mexicana se apodera cada noche de la pantalla de Telemundo como protagonista de la superserie de época Malverde: el santo patrón, historia que encabeza junto al actor y cantante mexicano Pedro Fernández. ¿Qué tal fue la química con Pedro Fernández? Espectacular. Yo a Pedro lo adoro. Nos conocimos, empezamos a trabajar, empezamos como a analizar qué podíamos hacer, qué podíamos aportar para esta historia. Es un ser humano muy carismático, muy respetuoso, muy entregado, muy profesional y muy puntual con lo que quiere hacer, entonces es muy fácil trabajar con Pedro. Yo lo adoro igual que a Mark Tacher, que interpreta a mi esposo y que también nos divertíamos como unos locos en el set. Se ha comentado mucho la diferencia de edad que existe entre ustedes en la vida real… Yo creo que al final estamos contando una ficción, nadie está viendo qué edad tengo yo o qué edad tiene Pedro en la realidad, sino que al momento de la ficción compaginen perfecto y pueda ser creíble esta historia de amor junto con todos los demás. Algo bien bonito que hizo el departamento de diseño de imagen es que dejaron a Isabel como una mujer fuerte, una mujer aguerrida y me veo un poco más grande de lo que soy en realidad también porque tiene un hijo de 12 años, entonces lo tenían que agrandar el personaje y creo que el departamento de caracterización y diseño de imagen lo hizo de manera espectacular. Pedro Fernández y Carolina Miranda Pedro Fernández y Carolina Miranda, protagonistas de Malverde | Credit: TELEMUNDO (x2) Sin duda tu carrera ha crecido mucho en los últimos años… ¿Qué balance haces desde tu participación en la tercera temporada de Señora Acero hasta ahora? Me siento muy orgullosa, muy agradecida y muy bendecida con Dios y con la vida por ponerme en este camino porque de verdad mi carrera ha dado pasos agigantados y va creciendo y cada vez es más imparable y cada vez conozco más gente y cada vez tengo oportunidades hermosas de interpretar cosas nuevas. Señora Acero para mí fue un parteaguas, siempre lo dije y siempre lo diré. Después otro éxito que tuvimos fue ¿Quién mató a Sara?, que se volvió un fenómeno mundial que estuvo en número 1 mucho tiempo y eso me abrió las puertas del mundo entero y ahora que tengo la oportunidad otra vez de protagonizar en esta serie de época y que Telemundo haya vuelto a confiar a mí para yo estar aquí de verdad es increíble. Sé que vienen cosas todavía mejores, así es que estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con el público. Carolina Miranda Carolina Miranda en Señora Acero | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué conservas de la Carolina de antes de Señora Acero? No es por nada pero conservo todo. Soy una persona que voy agradeciendo por la vida. No es como que cambies como persona, claro cambian las responsabilidades y el ritmo y el nivel de trabajo porque cada vez se aumenta más y cada vez es un poco más estresante también trabajar tanto tan seguido, pero sigue siendo la misma Carolina loca, agradecida, aguerrida, fanática de crear ficción. Eso creo que nunca va a cambiar y espero que nunca cambie porque es parte de una esencia y de una manera de estar en el mundo también.

