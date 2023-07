¡Entrevista! Carolina Miranda le cumple sueño a su niña interior con su protagónico en Tierra de esperanza La actriz mexicana protagoniza la nueva telenovela estelar de Univision. "Grabar con las arañas, las tarántulas y las serpientes me costó trabajo porque les tengo pánico", confiesa. "Estuve viendo la historia original, [La Tormenta], y se me hizo muy interesante ver el trabajo de mis compañeros. Nos dejaron la vara muy alta". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Miranda debuta este martes en la pantalla de Univision como protagonista de Tierra de esperanza, una versión libre de la exitosa telenovela de Telemundo La Tormenta que produce José Alberto Castro y en la que comparto créditos con el galán chileno Andrés Palacios. Hablamos con ella sobre su participación en esta historia. Venías de participar en exitosas series de streaming a nivel mundial como ¿Quién mató a Sara? y Perfil falso, ¿qué te motivó a participar ahora en un melodrama? Porque al final creo que todos nosotros como latinos tenemos el melodrama tatuado en las venas, es donde crecimos, todos nos juntamos a ver las novelas siempre en familia, entonces cumplirle ese sueño a mi niña interior de no quedarse con las ganas de participar en una novela protagonizando fue una de las cosas más importantes. Carolina Miranda Carolina Miranda interpreta a María Teresa Arteaga en Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision Univision está refiriéndose a ti en los promocionales de la telenovela como 'la estrella internacional del momento', ¿cómo te hace sentir eso? Yo vi ese promocional. Lo primero que hice fue grabarlo y mandárselo a mi familia, a mi mamá, mi papá, a mi hermano… Se me pone la piel chinita porque esta carrera es de mucho empuje. De pronto llegar a protagonizar cosas importantes pues una o dos te llenan el alma, pero que te llamen la estrella internacional del momento es mucha responsabilidad y, como ahorita, se me deshizo el alma y me llenó de mucho orgullo. ¿Habías visto algo de la historia original, La Tormenta? La verdad no, no me tocó. Pero ahora que estuvimos haciendo el remake estuve viendo comparaciones, estuve viendo la historia original, cómo se conocían María Teresa y Santos y se me hizo muy interesante ver el trabajo de mis compañeros que originalmente hicieron esta historia, que evidentemente lo hacen espectacular y nos dejaron la vara muy alta. Carolina Miranda Natalia Streignard, protagonista de La Tormenta; Carolina Miranda | Credit: Telemundo; TelevisaUnivision Tu personaje es una chica de ciudad que se ve obligada a cambiar drásticamente de vida al tener que hacerse cargo de la hacienda de su familia, ¿para ti también fue complicado en un inicio adaptarte a este ambiente de campo y naturaleza en las grabaciones? No, porque soy de Irapuato, Guanajuato. Al contrario, a mí me costó trabajo adaptarme [en su momento] a la ciudad, al monstruo de ciudad que es Ciudad de México. En mi caso fue totalmente al revés. Los animales están muy presentes en esta historia, en los primeros capítulos de hecho vemos cómo María Teresa entra en pánico al ver una tarántula, ¿cómo ha sido para ti grabar ese tipo de escenas? La verdad con las arañas, con las tarántulas y con las serpientes me costó trabajo porque sí les tengo pánico. Pero con los puercos, las mulas, los caballos, las reses, todo eso sí me encanta y a cada ratito estaba acariciando los animales en cada corte. Carolina Miranda Carolina Miranda en las grabaciones de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todos coinciden en que es muy divertido trabajar con Andrés Palacios, ¿en tu caso también ha sido así? Lo tengo 24/7 conmigo, imagínate durante muchos meses y sonrisas todo el tiempo. Tengo un bloc de todos sus chistes (ríe), que algunos eran malísimos y otros eran buenísimos, y le hice un bloc de todos los chistes y ocurrencias que se sacaba en corte y corte y de verdad es divino vivir tanto melodrama y que corten y nos riamos un poco ya personalmente. Carolina Miranda Carolina Miranda y Andrés Palacios, protagonistas de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision Acaban de cumplirse 7 años de tu debut como protagonista en la superserie de Telemundo Señora Acero, ¿qué significó para ti esa historia? Señora Acero La Coyote fue un parteaguas en mi carrera. Fue la manera de darme a conocer un poco con el público también de Estados Unidos, de México, de protagonizar un proyecto. Siempre le voy a estar muy agradecida a Señora Acero, pero sobre todo siempre le voy a estar agradecida a Roberto Stopello [escritor] por confiar en mí, en mi talento, y por no ser nadie y darme una oportunidad tan grande. Tierra de esperanza se estrena este martes 1 de agosto a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

