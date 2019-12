Carolina Gaitán: su nueva vida tras El final del paraíso La actriz colombiana nos habla de sus nuevos proyectos profesionales y nos revela qué la llevó a dejar atrás su Colombia natal para instalarse en Los Ángeles junto a su esposo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print 2019 ha sido, sin duda, un año muy especial para Carolina Gaitán, tanto a nivel profesional como personal. La actriz colombiana no solo concluyó su participación en la exitosa saga de Telemundo Sin seno sí hay paraíso e inició una nueva aventura profesional con su monólogo musical Vida porque solo hay una sino que, además, dejó atrás su país de origen, Colombia, para instalarse junto a su esposo en Los Ángeles. En entrevista exclusiva con People en Español, la también cantante nos habla sobre sus nuevos proyectos y nos revela qué le pareció el desenlace que tuvo su personaje en El final del paraíso. ¿Quedaste satisfecha con el final que tuvo tu personaje en El final del paraíso? La verdad yo siento que Gustavo Bolívar [el escritor] es un profesional, tiene una imaginación fantástica y la forma en la que llevó a cabo tantas temporadas con tanto éxito… Definitivamente no tengo nada que reputarle al trabajo de él. Creo que estuvo todo realmente más allá de lo que imaginamos y todo tiene su final. Sabemos que estás residiendo en Los Ángeles, ¿qué te motivó a dejar atrás Colombia? Mi esposo es americano y está trabajando acá en Los Ángeles. Estamos en proceso de mi residencia. Image zoom Carolina Gaitán y su esposo. ¿Cuáles son tus próximos planes a seguir a nivel profesional? La gira por Estados Unidos con mi monólogo musical. Ya empezamos con Miami, ahora estamos a la espera de terminar todo el proceso de residencia para poder seguir adelante con las siguientes ciudades de la gira. ¿Viene música nueva para 2020? Sí, ya tengo tres canciones listas, están en proceso de producción. Estamos en la mira para poder lograr hacer el video antes de que se acabe el año y si no el primer mes, pero por supuesto que sí, viene música nueva de La Gaita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Habría posibilidad de verte en otra serie de Telemundo? A mí Telemundo me parece [una empresa] fantástica, adoro a toda la gente con la que trabajé, con la que hemos tenido contacto… Se han portado divinos conmigo, los adoro, así que por supuesto que me gustaría. Image zoom Carolina Gaitán ¿Cómo te visualizas dentro de unos años? Siempre me visualizo actuando, cantando y bailando. Soy actriz desde hace mucho tiempo, es mi vida, es mi profesión, es mi todo. Así que me visualizo siempre haciendo lo que me gusta hacer y lo que llevo haciendo toda mi vida. Se acerca el 2020, ¿qué le pides al nuevo año? Le pido a Dios mucha salud, mucha prosperidad, que mi familia esté bien y que todos estemos juntos. Le pido mucho trabajo, que vengan muchos personajes, muchas historias y poder seguir en contacto con mi público hermoso. Advertisement

Close Share options

Close View image Carolina Gaitán: su nueva vida tras El final del paraíso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.