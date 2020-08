"Yo trabajaba de lunes a sábado y el domingo lloraba": Carmen Villalobos se sincera sobre Mi corazón insiste La actriz colombiana reconoció que fue muy difícil para ella estar completamente sola en un país que no conocía mientras grababa la exitosa telenovela de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2011, tras varios éxitos en su carrera, entre ellos Sin senos no hay paraíso, Carmen Villalobos viajaba a Estados Unidos para grabar por primera vez una telenovela fuera de su Colombia natal. Nos referimos a Mi corazón insiste en Lola Volcán, melodrama de Telemundo que encabezó en Miami junto a Jencarlos Canela. Si bien la experiencia vivida dentro del set de grabación fue inmejorable, las circunstancias personales que rodeaban su vida en ese momento no lo fueron tanto. "Fue desagradable pero no como Lola sino porque era la primera vez que yo me iba fuera de Colombia a hacer un proyecto. Sebastián [su novio] estaba protagonizando una novela aquí en Colombia, no se pudo ir conmigo, y a mis papás no les dieron la visa, se la negaron tres veces. Entonces me tocó un proyecto completamente sola en un país que era nuevo, en una ciudad que yo no conocía", se sinceró la actriz colombiana en una reciente transmisión en vivo con motivo del estreno de la telenovela en Paraguay. Image zoom Carmen Villalobos y Jencarlos Canela en 2011 Mezcalent Villalobos, que tiene 16 millones de seguidores en Instagram, reconoció que ‘fue muy difícil’ estar completamente sola, teniendo en cuenta que es muy apegada a los suyos. "Yo trabajaba de lunes a sábado y el domingo lloraba", confesó una década después. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que está por iniciar las grabaciones de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer, también dio detalles de este primer antagónico en su carrera en el que compartirá créditos con William Levy y Laura Londoño. "Para mí es de verdad un placer estar en un proyecto además tan colombiano. ¿Qué más colombiano que el café? Y ser mala. Es lo máximo”, aseguró emocionada Carmen. Image zoom Carmen Villalobos Mezcalent "Hasta ahora estoy recibiendo libretos, he leído muy poquito, pero te puedo decir que me emociona. A mí me pasa que cuando yo tengo un libreto y comienzo a leer yo no solamente leo, yo ya comienzo a actuarlo y yo ya comienzo a imaginarlo, como que mi cabeza comienza a dar muchas vueltas y esa parte es muy bonita porque es la parte de la creación del personaje”, compartió sobre la telenovela que se estrenará en 2021.

Close Share options

Close View image "Yo trabajaba de lunes a sábado y el domingo lloraba": Carmen Villalobos se sincera sobre Mi corazón insiste

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.