"Tenemos una noticia que dar": Carmen Villalobos y Roberto Manrique Los actores de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso compartirán nuevo proyecto tras El final del paraíso. Por Moisés González Carmen Villalobos hizo grandes amistades durante su etapa como protagonista de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso. Una de ellas fue la que entabló con Roberto Manrique, quien fuera su esposo en la ficción. A un año de haber concluido las grabaciones de la saga de Telemundo, los actores volverán a compartir proyecto, esta vez fuera del set de grabación de Sin senos sí hay paraíso. "Tenemos una noticia que dar", anunció emocionado Manrique en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram junto a Carmen. "Vamos a hacer una colaboración para algo muy especial, para algo que tiene un gran propósito y que es extremadamente necesario en este momento en el mundo ahora más que nunca". La actriz colombiana y el galán ecuatoriano copresentarán la edición online de Premios Latinoamérica Verde, uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes del mundo que cada año premia y da visibilidad a los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de Latinoamérica. "La más feliz soy yo de ser parte de este gran proyecto", expresó Villalobos, quien debido a la pandemia de coronavirus no podrá viajar a Ecuador para presentar presencialmente el evento. "Los planes eran viajar a Ecuador, presentarlos presencialmente desde allá, pero bueno todo este tema de la pandemia nos ha cambiado los planes definitivamente a todos. [Pero] lo mejor de esto es que no se canceló el evento y que toda la gente que está detrás de Premios Latinoamérica Verde, mejor dicho la guerreó y los tenemos, virtualmente pero los tenemos". Image zoom Carmen Villalobos y Roberto Manrique Carmen Villalobos y Roberto Manrique El evento podrá seguirse a través de la página web de Premios Latinoamérica Verde el sábado 22 de agosto y contará con la actuación musical del cantautor colombiano Fonseca. Durante el 'en vivo' que hicieron para dar a conocer la noticia, los actores también compartieron anécdotas de las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso e hicieron frente a la pregunta más esperada por los fans de la saga: ¿habrá otra temporada? "Le hemos puesto el corazón en todas las etapas de todas las formas posibles y en este momento ponerle el corazón también es aceptar que este es el final", dijo Manrique. Aunque hasta la fecha no hay planes de reavivar la saga, tanto Roberto como Carmen reconocieron que serían los más felices de volver a interpretar a Catalina y a Santiago si en algún momento la cadena Telemundo decidiera hacer otra temporada. "En efecto vamos a estar ahí si es que la saga se llega a reavivar en algún momento. Estamos seguros de que va a ser un proceso hermoso que crea nuevas conexiones, nuevas historias y que va a ser maravilloso y por ende seguramente vamos a estar ahí para ser parte de eso", aseguró Manrique.

