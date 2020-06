Carmen Villalobos y Jencarlos Canela revolucionan las redes con su esperado reencuentro virtual Los protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo Mi corazón insiste en Lola Volcán revivieron anécdotas de las grabaciones del melodrama en un 'en vivo' donde quedó patente la hermosa relación de amistad que sigue existiendo entre ambos 9 años después. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lola Volcán y Andrés Santacruz, o lo que es lo mismo Carmen Villalobos y Jencarlos Canela, enamoraron al público hace casi diez años con la apasionada historia de amor que vivieron como protagonistas de la telenovela de Telemundo Mi corazón insiste en Lola Volcán. Los actores, que no habían vuelto a coincidir desde entonces, revolucionaron este jueves las redes sociales al realizar por primera vez una transmisión en vivo juntos que hizo las delicias de sus fans. Un esperado reencuentro que dejó patente la hermosa relación de amistad que sigue existiendo entre ambos y que se ha mantenido viva gracias a las nuevas tecnologías. "Realmente yo me la pasé increíble contigo. Es complicado enfrentarse como a nuevas personas que tú no conoces, pero una vez que te conocí en el set yo decía ‘qué bacano’ porque además tú también tenías esa buena energía siempre con la gente", expresó Carmen. "Pero había algo de ti que a mí me llamaba mucho la atención y es esta pasión que tienes por la música. En cualquier huequito que había tú comenzabas a cantar y yo decía ‘y este man como hace para estar aquí en la escena pero al mismo tiempo estar pensando en la nueva canción". Image zoom Carmen Villalobos y Jencarlos Canela en 2011 Mezcalent La protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso se declaró fan de la música que hace el actor y cantante de origen estadounidense. "Yo te admiro muchísimo, no solo como actor sino como cantante y aquí delante de todo el mundo me declaro fan tuya porque a mí me gustan tus canciones y las tengo en mi playlist, la verdad sí me las rumbeo", admitió la reconocida estrella colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una admiración que es mutua ya que Jencarlos también se deshizo en elogios hacia la actriz. "Es fácil que tu belleza, tanto física como interna, sea lo que resalte, pero tú eres un gran actriz y yo sé que lo sabe todo el mundo, de verdad que eres extremadamente talentosa", destacó. Los actores compartieron ante la atenta mirada de sus miles de fanáticos que seguían el en vivo a través de sus dispositivos móviles anécdotas que vivieron durante el rodaje del melodrama, como la primera escena subida de tono que les tocó grabar en Las Vegas. "Era la primera novela que yo hacía fuera de Colombia y recién llegábamos y nos dijeron ‘nos vamos a ir a Las Vegas a grabar unas promociones para tenerlas y necesitamos que se levanten supertemprano porque queremos un plano con la moto, ustedes en el desierto, el sol saliendo…’. Yo creo que me levanté como a las tres de la mañana. El frío, cuatro de la mañana ahí y entonces era Jencarlos debajo, yo encima, 'desnudos' con una sabanita… Y me acuerdo que el director solamente decía bésense y nosotros en medio del beso era como y qué mas, ya nos movimos pa’ aquí, ya nos movimos pa’ acá…", rememoró entre risas Carmen. "Pero aún así en esos momentos de frío, en esos momentos que pueden llegar a ser incómodos… Hacerlo contigo fue de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida trabajando en la televisión porque de verdad que eres toda una profesional”, agregó Jencarlos. Una experiencia, la de protagonizar una telenovela que quedará por siempre en el corazón de la gente, que ambos siempre recordarán con mucho cariño y que los unirá de por vida. "Te adoro, te respeto, tú sabes que yo siempre voy a estar ahí por ti, cuando sea que necesites lo que sea tú lo sabes. Si yo vuelvo a hacer novela a mí me encantaría que fuera de la mano de esta primera actriz", expresó Canela justo antes de finalizar el 'live'. ¿Será que pronto se repita esta parejita? ¡Crucemos los dedos para que así sea!

