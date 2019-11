Carmen Villalobos rompe el silencio sobre el anuncio del fin de la saga Sin senos sí hay paraíso: "Estoy supertriste" La actriz así reaccionó a la noticia del fin de la saga que protagoniza desde 2008. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print "Después de 5 temporadas, cada uno de ellos, para bien o para mal, encontrará su propio paraíso en el fin de la saga, no te pierdas el desenlace final de la serie que cautiva a millones". Así anunció Telemundo la semana pasada el fin de la exitosa saga que protagoniza la actriz colombiana Carmen Villalobos desde 2008 con Sin senos no hay paraíso y cuyo último capítulo se transmitirá el próximo lunes 9 de diciembre a las 9 p.m., hora del Este. "Estoy muy triste, supertriste", se sinceró Villalobos este miércoles en el programa Un nuevo día cuando quedan apenas 6 capítulos para que la saga se despida definitivamente del público. Image zoom Mezcalent La actriz, que tiene cerca de 14 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que aún le cuesta creer que después de tantos años la historia vaya a llegar a su fin. "A mí Sin senos sí hay paraíso/no hay paraíso, El final del paraíso me ha dado tantas cosas lindas en mi carrera y en mi vida que sí siento como… No puedo creer que sea la última", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en 2008 cuando, después de un largo casting, Villalobos se adentró por primera vez en la piel de Catalina Santana, personaje que sin saberlo cambiaría su vida para siempre. "Han pasado 10 años y definitivamente estoy en el lugar que me soñé estar y creo que todo eso es gracias a la dedicación que le doy día a día a mi trabajo porque llegar es muy fácil, llegar y que un éxito esté y que a la gente le guste digamos que entre comillas es más fácil, pero estar ahí, mantenerte, reinventarte es de las cosas más complicadas y lo hemos logrado", aseguraba Carmen meses atrás en una entrevista con People en Español. El final del paraíso regresa a Telemundo el lunes 2 de diciembre a las 9 p.m., hora del Este. Su último capítulo se transmitirá justo una semana después, el 9 de diciembre. Advertisement

Close Share options

Close View image Carmen Villalobos rompe el silencio sobre el anuncio del fin de la saga Sin senos sí hay paraíso: "Estoy supertriste"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.