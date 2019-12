El atrevido escote de Carmen Villalobos en El final del paraíso que ha revolucionado las redes La actriz colombiana lució un atrevido escote durante los últimos capítulos de la exitosa telenovela de Telemundo que no ha dejado indiferente a nadie. ¡Mira las imágenes! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carmen Villalobos se ha ganado a base de mucho talento, constancia y esfuerzo diario ser hoy en día una de las actrices latinas más queridas por el público hispano. Los casi 14 millones de personas que la siguen en Instagram son, sin duda, el mejor termómetro de su éxito. Pero, además de talentosa, la actriz colombiana es uno de los rostros más bellos de la televisión y, aunque no suela presumirlo a través de las redes, también tiene un cuerpazo envidiable. La esposa de Sebastián Caicedo dejó a muchos televidentes con la boca abierta este jueves con unas escenas suyas que se transmitieron en la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso y en las que Carmen aparece de lo más sexy luciendo un escotazo de infarto que, como era de esperar, no pasó desapercibido en las redes. “Ella es una diosa por donde se la vea, ‘tetas' pasando Catalina”, comentó una televidente en Instagram tras percatarse de lo grandes que se le veían los senos a la actriz. Siempre activa en las redes, Villalobos no tardó en responderle: “ja ja ja ja que ‘tetas' comiendo Catalina”, le siguió el juego Carmen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A solo dos capítulos de concluir la exitosa saga que protagoniza desde 2008 –su final se transmitirá el próximo lunes 9 de diciembre a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo–, la nostalgia por tener que despedirse de un proyecto tan importante en su carrera se ha apoderado de la actriz. “[Tengo] muchos sentimientos encontrados, muchos. Pero todo tiene su final y todo lo que empieza termina”, reconoció este jueves la intérprete colombiana en Instagram. “Por siempre quedarás en mi corazón Catalina Santana”, aseguró. Advertisement

