¡De protagonista a antagonista! Carmen Villalobos ahora será la mala de las telenovelas La actriz colombiana afrontará un nuevo reto en su carrera y tenemos todos los detalles. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo tenía claro Carmen Villalobos tras finalizar el año pasado las grabaciones de la saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso, es que quería que su siguiente personaje fuera completamente diferente a Catalina. "A mí me encantaría que fuera un protagónico totalmente diferente, un protagónico que me saque un poquito de mi zona de confort, aunque si viene una villana también sería muy chévere. Algo de verdad que no sea la típica mala sino una mala que de verdad tenga fundamentos para ser mala, de estas malas como que tienen cosas psicológicas en su cabeza", confesaba a finales de 2019 la actriz colombiana en entrevista exclusiva con People en Español. Image zoom Carmen Villalobos Mezcalent Dicho y hecho. Por primera vez en sus casi 20 años de carrera artística, Villalobos interpretará un personaje de corte antagónico y lo hará en la adaptación moderna que prepara Telemundo bajo la producción de RCN Colombia de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer, historia que hace 26 años catapultó a la fama a Margarita Rosa de Francisco y a Guy Ecker. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en el comunicado de prensa que envío el martes la cadena se había informado que la actriz sería la protagonista de la ficción junto a William Levy, a través de su página web Telemundo aclaró más tarde que Villalobos será quien lleve el rol antagónico. "Producida por RCN Colombia, la adaptación moderna está protagonizada por la superestrella internacional William Levy y cuenta con la participación de la actriz favorita de los fanáticos de Telemundo, Carmen Villalobos, en el rol de la antagonista Lucía", especificó la cadena. Hasta la fecha no se ha confirmado de manera oficial el nombre de la protagonista pero según han dado a conocer varios medios colombianos dicho personaje podría recaer en Laura Londoño, una joven actriz colombiana que ha participado en exitosas producciones de RCN Televisión como La ley del corazón y El capo, entre otras historias. Café con aroma de mujer narra la historia de Gaviota y Sebastián, quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos distintos.

