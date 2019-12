Carmen Villalobos: "Honestamente yo quería un final diferente para Catalina, pero soy actriz y mi trabajo es hacer caso" La actriz colombiana se sincera sobre el desenlace que tuvo la exitosa saga que protagoniza desde 2008. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print “Es un final abierto, pero muy interesante donde yo creo que todos, los buenos y los malos, de alguna manera van a tener lo que se merecen”, avanzaba su villana, Kimberly Reyes, días atrás, sobre el desenlace de la saga que protagoniza Carmen Villalobos. Y no se equivocaba. Tras cinco exitosas temporadas, anoche llegó a su gran final la exitosa novela de Telemundo y efectivamente el bien triunfó sobre el mal y los villanos tuvieron su castigo, como la diabla (Reyes), que terminó extraditada y en la cárce, o Mariana (Stephania Duque) que pagó todas las maldades que hizo con su propia vida. Pero también quedaron muchos interrogantes en el aire puesto que nunca se supo qué pasó con algunos personajes de la saga, como Nachito (Juan Pablo Urrego), Santiago (Roberto Manrique) o el nuevo “mano negra”, por mencionar algunos. Igualmente polémico fue el desenlace que tuvo su protagonista, Catalina (Villalobos), ya que si bien fue exonerada de todos los cargos en su contra y promovida dentro de la agencia en reconocimiento a sus acciones, no tuvo un final especialmente feliz en el terreno amoroso debido a que quedó sola dedicada al cuidado de su nieta y a la fundación Sin senos sí hay paraíso esperando a que un día el Titi despierte del coma en el que quedó tras salvarle la vida. Como era de esperarse, el desenlace generó incontables críticas en las redes ya que muchos fans esperaban que la historia tuviera un final más potente y completo. “Yo creo que deben hacer algo con ese final, es una falta de respeto para el público que siguió la telenovela desde el principio”, se puede leer entre los miles de comentarios que han inundado las redes sociales. Una opinión que no parece distar mucho de la de su protagonista, Villalobos. “Honestamente yo quería un final diferente la verdad”, se sincera la actriz colombiana en entrevista exclusiva con People en Español. “Pero soy actriz y mi trabajo es hacer caso así que hice caso”, agrega. Y es que para Villalobos, al igual que para la inmensa mayoría de los televidentes que no quedaron muy contentos con el desenlace, su personaje se merecía otro final. “Catalina se merecía otro final y lo digo como fan, ni siquiera como actriz porque yo también soy fan de la serie, de hecho soy de las que me meto a comentar con los fans, entonces sí siento que se merecía otro final la verdad”, reconoce la bella intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si de ella hubiera dependido el desenlace de la saga, la actriz tiene claro que le hubiera dado gusto al público en lo relacionado a la historia de amor entre Cata y El Titi. “Yo creo que si hubiera estado en nuestras manos, tanto en las de Grego como en las mías, les hubiéramos dado mucho gusto. Nunca mentimos cuando hicimos promoción al principio de esta temporada que al público y a nosotros nos habían dado gusto, pero nos dieron gusto juntándolos en unos capítulos no para el final, entonces nada me hubiera gustado más que hubiera sido así”, se sincera. “Siento que si Cata le hubiera dado una segunda oportunidad hubieran tenido una relación difícil, porque también es enfrentarse contra el mundo entero, pero por qué no, hubiera podido pasar y hubiéramos podido ver una historia muy bonita”. Y es que la actriz siempre ha sido una gran defensora de pareja de Cata y El Titi. “Cada vez que esa pareja sale al aire la gente muere, nosotros morimos y se enamoran, entonces realmente les puedo decir que gracias, gracias totales por amar tanto a Cata y a El Titi, gracias por creer en las segundas oportunidades y gracias por conectarse con nosotros siempre. Realmente no voy a tener nunca palabras que me alcancen para expresar tanto agradecimiento”. Advertisement

