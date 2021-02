Close

La simpática reacción de Carmen Villalobos al encontrarse sin querer a William Levy ¡ligero de ropa! La actriz se disponía móvil en mano al camper del actor sin imaginarse lo que se iba a encontrar. "No, yo no les puedo mostrar lo que estoy viendo", expresó. Pero sí, sí lo mostró. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre activa en las redes sociales, el smartphone se ha convertido en el mejor acompañante de Carmen Villalobos durante las grabaciones de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer, historia que estrenará próximamente Telemundo. La actriz no duda en hacer cómplices a diario a las más de 16 millones de personas que la siguen a través de Instagram de algunos de los inolvidables momentos que vive detrás de cámaras en este esperado melodrama que encabezan Laura Londoño y William Levy. Precisamente, en su afán por querer compartir su día a día con sus fans, Villalobos protagonizó recientemente una situación de lo más simpática y anecdótica cuando se dirigía con su teléfono móvil en mano al camper del galán cubano mientras grababa una historia para Instagram. Lo último que se imaginaba la actriz al llegar al lugar es que se iba a topar con Levy ligero de ropa y así lo prueba la reacción tan natural que tuvo la esposa de Sebastián Caicedo al verlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No, yo no les puedo mostrar lo que estoy viendo", expresó Villalobos, quien tras obtener la aprobación de Levy no dudó en voltear la cámara de su teléfono móvil para deleite de sus fans. "Pa todas las fans, pero qué es esto. Y yo que venía a escuchar música", dijo. Carmen no puede estar más contenta del 'excelente compañero de trabajo' que le tocó en esta telenovela en la que da vida al primer personaje antagónico de su carrera. "William es un bacán [buena gente], siempre tiene la mejor energía y sentido del humor. Todo el tiempo nos estamos riendo y gozando el momento. Haber trabajado con él hace 2 años sirvió mucho para que en este momento la pareja que hacemos en la ficción tenga ese clic que tienen que tener las parejas", compartía meses atrás Villalobos a People en Español.

