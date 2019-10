La emotiva despedida de Carmen Villalobos a su hijo en El final del paraíso: "Te quedarás aquí en nuestros corazones" La actriz colombiana dedicó este jueves unas emotivas palabras al actor Johan Esteban Díaz, quien hasta ahora interpretaba a su hijo Sebastián en la telenovela de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carmen Villalobos y Roberto Manrique le dieron este jueves oficialmente la bienvenida al elenco de El final del paraíso al joven actor colombiano Carlos Báez, quien ahora interpreta a Sebastián, el hijo de Catalina (Villalobos) y Santiago (Manrique), en la exitosa telenovela de Telemundo. La llegada de Carlos supone el adiós del niño Johan Esteban Díaz, quien hasta ahora era el encargado de darle vida a dicho personaje en la historia original de Gustavo Bolívar. Tanto la actriz colombiana como el galán ecuatoriano dedicaron unas emotivas palabras de despedida a Esteban en las redes. "Pa´ ti mi vida siempre todo el amor, te quedarás aquí en nuestros corazones", escribió Villalobos en Instagram. "Todo nuestro amor para ti, Sebas por siempre", expresó por su parte Manrique. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El adolescente, que se hizo muy popular a raíz de su participación en Sin senos sí hay paraíso, historia a la que se unió en 2017, no tardó en reaccionar a las bellas palabras que le dedicaron sus papás ficticios. "Muchas gracias a ustedes, los quiero montones y los llevo en mi corazón. Gracias por enseñarme, gracias por ser tan especiales conmigo, gracias por todo. Un abrazo gigante y los extraño montones", expresó Esteban. El también bailarín se dijo agradecido por haber tenido la oportunidad de formar parte de un proyecto tan exitoso e importante conformado por ‘personas tan bellas'. "Solamente me quedan palabras de agradecimiento para esa producción y las personas tan bellas y tan bonitas que conocí y que me enseñaron demasiado, aprendí montones, no se imaginan", aseguró. "Fue una experiencia inolvidable en el set, me la gocé muchísimo, ustedes no saben cuánto disfruté ese personaje". Advertisement

Close Share options

Close View image La emotiva despedida de Carmen Villalobos a su hijo en El final del paraíso: "Te quedarás aquí en nuestros corazones"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.