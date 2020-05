¿Habrá otra temporada de El final del paraíso? Carmen Villalobos responde La actriz colombiana se sinceró en una reciente transmisión en vivo sobre el inesperado desenlace que tuvo la exitosa telenovela que protagonizó desde 2008. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carmen Villalobos se sinceró en una reciente transmisión en vivo que realizó en YouTube sobre el abrupto e inconcluso desenlace que tuvo a finales del año pasado la exitosa saga de Telemundo que protagoniza desde 2008 y que tanta polémica generó en las redes sociales. "Algún día les pondré contar toda la verdad", dijo entre risas. "Pero lo que nos dijeron es que no, que no iba a haber más temporadas. Ese fue el final. Sí quedó abierto, sí quedaron muchas historias sin resolver, siento que sí quedaron unas cosas pendientes y que sí definitivamente debió haber otra temporada para poder cerrar todo esto que quedó tan abierto". Image zoom Carmen Villalobos y Gregorio Pernía en El final del paraíso Instagram El final del paraíso La actriz colombiana, que tiene más de 15 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que sería la más feliz de poder hacer otra temporada para darle al público el final que se merece, pero dejó claro que hasta la fecha la cadena no tiene intención de producirla. "Por supuesto que volvería a hacer otra temporada, como les digo sí quedó abierto, quedó un final muy inconcluso, entonces yo sí, yo feliz. Realmente a mí Sin senos sí hay paraíso me ha dado tantas alegrías a nivel profesional que obviamente no dudaría en decir que sí", aseveró. Image zoom Carmen Villalobos en Catalina Santana Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sé que no van a haber más temporadas, pero si el día de mañana, o más adelante, nos dicen que hay otra, pues se le mete todo el alma y todo el corazón a otra temporada más", agregó. Y es que para Villalobos, Catalina Santana es uno de los personajes más especiales e importantes de su carrera. "Definitivamente marcó un antes y un después en mi carrera", dijo sin dudarlo. "Es un personaje que comencé a hacer en el 2008 y terminó el año pasado. Para mí fue muy chévere poder interpretar nuevamente este personaje que la gente ama, amó y que sigue amando". "Realmente sí fue un personaje muy bonito para mi carrera y siempre va a estar aquí en mi corazón. Va a ser un personaje demasiado importante", admitió la actriz.

Close Share options

Close View image ¿Habrá otra temporada de El final del paraíso? Carmen Villalobos responde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.