Carmen Villalobos se reencuentra con 'la diabla' original en plena luna de miel y más ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Telemundo La protagonista de El final del paraíso (Telemundo) protagonizó un emotivo reencuentro en España con 'la diabla' María Fernanda Yepes; la hija de Kate del Castillo en La reina del sur regresa a Telemundo, José Ron cambia de look y más noticias de telenovela. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Reencuentro en el 'paraíso' Image zoom Instagram Carmen Villalobos No son las mejores amigas, pero el cariño entre ambas se mantiene intacto desde que encabezaron en 2008 la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos no hay paraíso. Carmen Villalobos y ‘La diabla’ original, María Fernanda Yepes, protagonizaron el pasado fin de semana un emotivo reencuentro en Madrid, España, donde la protagonista de El final del paraíso (Telemundo) se encuentra disfrutando actualmente de su luna de miel junto a su esposo Sebastián Caicedo. "Amigos de verdad, Cómo los extrañamos [en la boda], pero gracias por celebrarnos acá. Los queremos", escribió Villalobos junto a esta instantánea que compartió el domingo en Instagram. Advertisement Advertisement Amigas forever Image zoom Instagram María Fernanda Yepes "Lo que yo quiero a esta señorita no tiene nombre ni apellido. La adoro como ella ni se lo imagina, nuestro cariño es de esos puritos y de verdad. No somos las mejores amigas ni las que más nos hablamos, ni las que más compartimos pero desde que la vida nos puso en el camino hace algunos años atrás siempre que nos vemos nos damos ese mismo abrazo y nos sacamos esa misma sonrisa", escribió por su parte Yepes junto a esta imagen en la que aparece abrazando a la recién casada. De regreso Image zoom Mezcalent Isabella Sierra, quien diera vida a la hija de Kate del Castillo en la segunda temporada de La reina del sur, estará de regreso muy pronto en las pantallas de Telemundo. La adolescente de 14 años graba actualmente en Miami la nueva telenovela de la cadena de habla hispana, 100 días para enamorarnos, ficción que aterrizará el próximo año en el prime time hispano con Erick Elías, Ilse Salas, David Chocarro y Mariana Treviño como protagonistas. Advertisement Par de galanes Image zoom Facebook 100 días para enamorarnos Hablando de 100 días para enamorarnos... Así lucirán Erick Elías y David Chocarro como protagonistas de esta comedia romántica en la que también participan Humberto Zurita, y los actores de Betty en NY, Héctor Suárez Gomís (Hugo) y Sylvia Sáenz (Patricia). Estrena look Image zoom Instagram José Ron José Ron presumió a través de sus redes sociales el corte de cabello que lucirá como galán de la nueva telenovela de Televisa Te doy la vida, historia que comienza a grabarse esta semana en la Ciudad de México con Eva Cedeño como protagonista femenina. Feliz cumpleaños Image zoom Instagram Irina Baeva Trabajando, así celebró Irina Baeva el pasado viernes su cumpleaños número 27 en compañía del elenco de la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas. "Que felicidad y que buen augurio celebrar mi cumple trabajando y más acompañada de toda esta bella gente y el hermoso proyecto que estamos por estrenar", escribió la actriz rusa junto a esta foto que compartió en Instagram. Advertisement Advertisement Advertisement Primera imagen Image zoom Instagram Como tú no hay dos Adrián Uribe y Claudia Martín prometen derrochar química como protagonistas de Como tú no hay dos, la nueva telenovela de Televisa que los actores graban desde hace varias semanas en México. Quiere más Image zoom Instagram Danilo Carrera Danilo Carrera no pierde la esperanza de que se concrete algún día la segunda temporada de la exitosa telenovela de Televisa La doble vida de Estela Carrillo, historia que encabezó en 2018 junto a Ariadne Díaz y David Zepeda. "Creo que voy a usar todos mis jueves #TBT para poner fotos de Danilo Cabrera hasta que se haga la segunda temporada, ¿qué opinan? ¿se unen?", escribió el actor ecuatoriano en sus redes. Recibe premio Image zoom Instragam Michelle Renaud fue reconocida recientemente como 'Mejor actriz protagónica' en la entrega número 28 de los Premios ¡Bravo! por su trabajo en la telenovela de Televisa Hijas de la luna, que transmite actualmente Univision. "Se siente bonito que reconozcan tu trabajo y esfuerzo [...] y lo disfruté todavía más porque iba acompañada de mi hombre, Danilo Carrera. Gracias por estar mi amor", escribió la actriz junto a esta foto que publicó en Instagram. Advertisement Advertisement Advertisement Gran estreno Image zoom Cortesía TELEVISA ¡Se acabó la espera! Esta noche aterriza en México la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas. La comedia romántica que protagonizan Gabriel Soto y Vanessa Guzmán se estrena a las 8:30 p.m. por Las Estrellas. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Carmen Villalobos se reencuentra con 'la diabla' original en plena luna de miel y más ¡De telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.