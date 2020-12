Close

Carmen Villalobos presume su nuevo look de villana ¡y causa sensación! La actriz colombiana se dejó ver con todo el cabello peinado hacia atrás durante una de las jornadas de grabación de la nueva versión de la telenovela Café, con aroma de mujer. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Me he sentido absolutamente feliz, plena, afortunada, con la mente a millón como cuando emprendes una nueva aventura, agradecida de poder admirar la belleza de los paisajes de nuestro Eje Cafetero, que son tan espectaculares. Realmente han sido días definitivamente maravillosos donde hemos tenido la mejor vibra para este gran proyecto". Con estas palabras Carmen Villalobos expresaba días atrás en una entrevista exclusiva con People en Español su emoción ante el inicio de grabaciones de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café, con aroma de mujer, historia que marca su esperado debut como antagonista tras más de una década siendo la protagonista más querida de la televisión. En la piel de Lucía Sanclemente, una mujer con clase y decidida que llega a ser manipuladora, sagaz y obsesiva cuando se trata de luchar por el amor de su vida, la actriz colombiana promete dar clases de elegancia y glamour con cada uno de los looks que lucirá en el melodrama, empezando por el que presumió recientemente en Instagram y que ha causado sensación entre sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la imagen, que obtuvo más de 300 mil ‘me gusta’, la inolvidable heroína de la exitosa serie de Telemundo Sin senos sí hay paraíso aparece con el cabello peinado hacia atrás, un look muy diferente al que había lucido hasta ahora en sus anteriores telenovelas. Image zoom Carmen Villalobos, nuevo look | Credit: Instagram Carmen Villalobos "Se te ve espectacular tu nuevo look", no tardó en comentar una de las más de 16 millones de personas que siguen a la reconocida actriz en Instagram. "Amé ese peinado, ya con ganas de verte en televisión", se puede leer en otro de los más de mil comentarios que inundaron la publicación en la que presume su nuevo look. Con Laura Londoño y William Levy como protagonistas, la nueva versión de Café, con aroma de mujer se estrenará el próximo año en Colombia y Estados Unidos.

