¿Qué sigue para Carmen Villalobos tras El final del paraíso? La actriz colombiana habla de sus nuevos proyectos profesionales tras El final del paraíso y nos revela, entre otros asuntos, cómo celebrará la Navidad. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras dejar atrás recientemente a Catalina Santana, personaje que interpretó durante varios años en la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, Carmen Villalobos está lista para recibir el 2020 con los brazos abiertos. En entrevista exclusiva con People en Español, la actriz colombiana nos habla de sus nuevos proyectos profesionales tras El final del paraíso y nos revela, entre otros asuntos, cómo celebrará la Navidad. ¿Cómo te gustaría que fuera tu siguiente personaje? A mí me encantaría que fuera un protagónico totalmente diferente, un protagónico que me saque un poquito de mi zona de confort, aunque si viene una villana también sería muy chévere. Algo de verdad que no sea la típica mala sino una mala que de verdad tenga fundamentos para ser mala, de estas malas como que tienen cosas psicológicas en su cabeza. Pero yo creo que cualquier personaje que venga después de Catalina que signifique un reto para mí va a ser muy agradable de interpretar. Image zoom Carmen Villalobos. Sigues en Telemundo, ¿verdad? Sí, seguimos ahí. ¿O sea que no te vamos a perder la pista? No, aparte el otro año viene la empresa que más adelante les estaré hablando de eso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se acerca la Navidad, ¿cómo la celebrarás? La voy a celebrar en Colombia con la familia, con la de Sebas y con la mía. Y ya preparándonos con todo para el 2020. No quiero que pase un solo día sin que sea productivo. ¿Qué le pides al nuevo año? Yo siempre pido lo mismo: mucha salud. Yo tengo una frase que dice ‘Diosito dame salud que de lo demás me encargo yo’. Realmente creo que cuando uno tiene salud tiene todas las ganas para trabajar y para salir adelante. Sin salud no somos nada. Hoy en día aparte de la salud pido también mucha felicidad. Advertisement

