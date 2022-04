Bien reza el dicho de 'ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir' y para prueba, ahí tienen a Carmen Villalobos, quien al terminar las grabaciones de la telenovela Café con aroma de mujer tenía otro objetivo que cumplir.

"Venía de hacer un antagónico, miré al cielo y [pensé:] 'Diosito quiero otra cosa que no haya hecho hasta el momento', y a mí me hacía falta hacer un protagónico con comedia", cuenta la colombiana, quien recibió la llamada de la cadena RCN de su país para protagonizar el remake del culebrón Hasta que la plata nos separe. "Yo dije: 'Este es el personaje perfecto'. Esta es otra faceta en la que nunca han visto a Carmen Villalobos. Sé que el público va a quedar encantado".

Juan Carlos Pérez es el guionista encargado de la nueva versión de este drama escrito en su día por Fernando Gaitán, también creador de Yo soy Betty la fea. La novela cuenta la historia de Alejandra Maldonado (Villalobos), una alta ejecutiva, que se cruza por accidente del destino con Rafael Méndez, un vendedor con mucho carisma. "No me animó mucho el proyecto [al principio] porque la telenovela ya se había hecho y había sido muy exitosa", confiesa Sebastián Martínez quien da vida a Méndez. "[Pero] leí el [guion] y tuve una conexión con el personaje increíble, sentí que era un gran regalo que la vida me estaba dando, de poder interpretar un personaje como Méndez. Hoy llevamos tres meses rodando, no puedo parar de dar gracias".

Otro agradecido es Gregorio Pernía, quien bajo la piel de Luciano Valenzuela les hará la vida de cuadritos a los protagonistas. "Mi personaje es un vividor, mentiroso y nos reímos de la situación y eso es lo que hace que sea divertida", adelanta el actor, quien reconoce la dificultad que representa la telenovela cómica. "Hacer llorar es muy fácil, hacer reír es más complicado".

Para Villalobos, la amiga de Pernía desde hace más de una década, tampoco ha sido un paseo interpretar una comedia. "Estamos en un momento del mundo donde necesitamos más risas, necesitamos desconectarnos y las risas son fundamentales, el día que no ríes es un día desperdiciado", advierte la artista. "Alejandra en el primer capítulo es un personaje. Del segundo en adelante, es otro personaje: al principio es empoderada, sonriente, en el segundo es una amargada, gritona, mandona, le cambia la vida".

Por suerte, esa amargura los hace reír a todos. "Nos reímos mucho en las escenas, a veces contenerse es imposible", dice Martínez, quien durante la sesión para esta portada digital de People en Español se lo pasó en grande con sus dos colegas. "Carmen con su música, ella se siente en carnaval todo el tiempo, Gregorio bromeó [mucho]".

Así que para todos aquellos que quieran contagiarse de esta buena vibra, no se pueden perder el estreno de esta telenovela el próximo 10 de mayo a la 9 p.m., hora del Este, en Telemundo. Mientra la plata llegue a sus hogares, aquí les dejamos una probadita con Carmen, Sebastián y Gregorio.

Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Foto: Fernando Rivera Ruiz/@FerRiveraRuiz; Maquillista y peinado: Norma Jane/@NormaJaneid; Estilista: Laura Moreno/@Laura.Morenob

¿Por qué aceptaron participar en esta telenovela?

Sebastián: Estaba grabando una telenovela para RCN. Cuando terminó, el presidente me habló al respecto y no me animó mucho el proyecto [al principio] porque la telenovela de Hasta que la plata… ya se había hecho y había sido muy exitosa. Él me insistió y leí el [guion], y tuve una conexión con el personaje increíble, sentí que era un gran regalo que la vida me estaba dando, de poder interpretar un personaje como Méndez. Hoy llevamos tres meses rodando, no puedo parar de dar gracias.

Carmen: Después de Café con aroma de mujer, venía de hacer un antagónico y miré al cielo y [pensé] : 'Diosito quiero otra cosa que no haya hecho hasta el momento', y a mí me hacía falta hacer un protagónico con comedia y qué rico sería hacerlo y me llamaron sobre esta adaptación. Yo dije: "Este es el personaje perfecto". Esta es otra faceta en la que nunca han visto a Carmen Villalobos. Sé que el público va a quedar encantado.

Gregorio: Yo estaba en una hamaca frente a la playa, y le dije a mi esposa que compraramos un terrenito en la playa. Y me llamaron de RCN y me gustó que iba a trabajar con Sebastián y Carmen, y dije que sí de una vez.

Sebastián Martínez Sebastián Martínez | Credit: Foto: Fernando Rivera Ruiz/@FerRiveraRuiz; Grooming: Norma Jane/@NormaJaneid; Vestuario: @GrupoKlasikoColombia

¿Qué es lo que habrá de novedad esta versión?

S: Está basada en la original, pero el escritor es Juan Carlos Pérez y él incluyó unos personajes fantásticos y enriqueció la historia original. Y la verdad hay unas cosas nuevas espectaculares. Mi personaje, por ejemplo, está bien engrandecido. La historia llama mucho la atención de cómo nosotros abordaremos todo. Hay un elenco espectacular. Ya vimos el primer capítulo y es de una factura espectacular.

C: Soy muy afortunada, eso fue un éxito de Fernando Gaitán, el creador de Yo soy Betty la fea, pues la dicha es absoluta. Esa novela se hizo hace quince años y es la historia de Alejandra Maldonado y Rafael Méndez de dos clases sociales superopuestas, ambos vendedores, que por cosas del destino se conocen de una manera trágica en un accidente y a partir de ahí la vida les cambia. De hecho me van a ver coja, con bastón, con cuello ortopédico.

Sebastián es el protagonista, Gregorio es el antagónico, y se van a divertir mucho, Gregorio está haciendo un personaje increíble. La gente lo va a amar, a mí me hace reír mucho en escena.

Gregorio Pernía Gregorio Pernía | Credit: Foto: Fernando Rivera Ruiz/@FerRiveraRuiz; Grooming: Norma Jane/@NormaJaneid; Diseñador y asesor de moda: Giovanni López/@Lopezgioficial

¿Cuál es la sazón de sus personajes?

S: Van a poder ver los valores del ser humano que se están perdiendo. Es un personaje de lo más profundo de mi ser.

C: Yo soy una jefa gruñona, histérica. Nos mostraron el primer capítulo y hubo muchos nervios y ansiedad, y yo me tapaba los ojos de los nervios. Alejandra Maldonado en el primer capítulo es un personaje. Del segundo en adelante, es otro personaje: al principio es empoderada, sonriente, en el segundo es una amargada, gritona, mandona, le cambia la vida. La parte física ha sido difícil para manejar la muleta, el bastón, el cuello ortopédico. Termino el día muy cansada, pero contenta.

Carmen Villalobos en Hasta que la Plata Nos Separe Carmen Villalobos interpreta el personaje protagónico de Alejandra Maldonado en Hasta que la Plata Nos Separe, de Telemundo | Credit: Telemundo

¿Cómo fue trabajar entre ustedes?

S: Con Carmen he trabajado increíble. Es muy disciplinada y muy buena onda. Es muy tranquila. Es un ambiente de trabajo maravilloso en donde solo hay generosidad, no hay egoísmo, nuestro afán es que la historia llegue a todo el mundo. No he podido encontrar a mejor compañera de trabajo para esta historia. Con Gregorio, lo admiro mucho, es un actor con mucha verdad, es un gran ser humano. Esa onda bonita del proyecto se va a ver.

C: Estamos en un momento del mundo donde necesitamos más risas, necesitamos desconectarnos y las risas son fundamentales, el día que no ríes es un día desperdiciado. Y esta producción es lo que tiene. La verdad, he aprendido de mis compañeros, yo la verdad es la primera vez que he hecho comedia aprendo mucho de ellos, de la disciplina y la gente lo puede ver en familia.

Carmen Villalobos y Sebastián Martínez en Hasta que la plata nos separe Carmen Villalobos como Alejandra Maldonado y Sebastián Martínez que da vida a Rafael Méndez en la novela Hasta que la Plata Nos Separe, de Telemundo | Credit: Telemundo

G: Carmen y yo llevamos 16 años de amigos. Yo le cuento cosas de Luna, de mi mamá, de mis hijos, ella me habla de su mamá, de sus perros, luego almorzamos. Tenemos una relación como de familia. Me parece divertido y agradable, aprendo de cada uno, no solo como actores sino como seres humanos y aparte me están pagando por esto

¿Recuerdan alguna anécdota?

S: Nos reímos mucho en las escenas, a veces contenerse es imposible.

C: Son muchas escenas cómicas, al lado de Sebas me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, la escena del accidente fueron muchas horas de grabación, nos quedamos hasta las altas horas de la madrugada. Todo son actores maravillosos, actores muy respetados en Colombia. Cada vez que estamos juntos, risas van y risas vienen.

Lo más difícil de hacer comedia, para mí, es no irte por el lado fácil y hacer el chiste obvio. Tú puedes echar el chiste flojo, pero es crear una situación que la gente se ría. Hay un límite en hacer comedia y de pronto ser payaso, es una línea muy delgada.

G: Hay más de cuarenta actores cuando vimos le primer capítulo. Veo muy bien a Sebastián Martínez, él se echó la novela encima, es una gran ser humano y un actor. Hacer llorar es muy fácil, hacer reír es más complicado. Hay momentos que estamos grabando la telenovela y no paramos de reír. Mi personaje es un vividor, mentiroso y nos reímos de la situación y eso es lo que hace que sea divertida.

Carmen Villalobos y Gregorio Pernía en Hasta que la Plata Nos Separe Alejandra Maldonado (Villalobos) y Gregorio Pernía como Luciano Valenzuela en Hasta que la Plata Nos Separe, de Telemundo | Credit: Telemundo

¿Por qué hay que verla?

G: Hace falta algo así en Telemundo, es una telenovela muy rosa para todo el público hispano de Estados Unidos. Hay un argumento muy bonito para toda la gente de darse cuenta si de verdad la plata es importante o no, ese es el mensaje, porque cuando se acaba la plata, el amor sale por la ventana y más en estos momentos en la vida, donde las relaciones no duran mucho y se rompen como porcelana. Antes, en el tiempo de mis papás, tenían una discusión y se sentaban y se arreglaban los matrimonio. Hoy hay una mínima discusión y a los tres minutos ya tienes otro novio que se llama Patricio y el otro una novia que se llama Alejandra. Van a ver mensajes bien bonitos.

