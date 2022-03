Carmen Villalobos y Gregorio Pernía se reencuentran en Hasta que la plata nos separe: mira aquí un aperitivo Los inolvidables Catalina y El Titi de Sin senos sí hay paraíso graban en Colombia la nueva versión de la exitosa telenovela Hasta que la plata nos separe como protagonista y antagonista respectivamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Carmen Villalobos y Gregorio Pernía, juntos de nuevo | Credit: Instagram (x2) Si algo se llevó Carmen Villalobos de la exitosa saga de Telemundo Sin senos no hay paraíso –más tarde conocida como Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso– fue la amistad tan hermosa que surgió en el set de grabación con su compañero Gregorio Pernía (El Titi). Una amistad que no solo se ha mantenido sino que se ha visto reforzada con el paso de los años. Por eso, no es de extrañar que los actores colombianos estén tan felices de volver a compartir set de grabación a más de 2 años de El final del paraíso, esta vez en una producción completamente diferente. Como protagonista y antagonista respectivamente, Villalobos y Pernía graban desde principios de año en Colombia la nueva versión de la exitosa telenovela Hasta que la plata nos separe, historia que transmitirá próximamente Telemundo en horario estelar y en la que ambos vuelven a ser pareja. Los actores celebraron semanas atrás su reencuentro con un espectacular baile a través de las redes sociales que ya supera el millón de visualizaciones en Instagram. "Nuestro reencuentro a petición de ustedes", escribió Villalobos junto al video. El actor mexicano Alejandro Tommasi, quien también forma parte del elenco de la telenovela, compartió recientemente por medio de su perfil de Instagram una imagen en la que posa con Carmen y Gregorio desde uno de los sets de grabación de la esperada comedia romántica, dando así un pequeño aperitivo de cómo lucirán sus personajes en la ficción. Carmen Carmen Villalobos, Gregorio Pernía y Alejandro Tommasi en Hasta que la plata nos separe | Credit: Instagram Alejandro Tommasi "Empezar el día grabando Hasta que la plata nos separe con la maravillosa Carmen Villalobos y este actorazo Gregorio Pernía es una bendición", escribió Tommasi junto a la foto. Villalobos, por su parte, compartió este martes varias historias de Instagram en las que presume de la compañía de Pernía mientras ambos se preparan para grabar una escena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Hasta que la plata nos separe Carmen interpreta a Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva; mientras que Pernía da vida a Luciano, un abogado muy ambicioso. El rumbo de estos dos personajes cambiará con la llegada de Rafael Méndez (Sebastián Martínez), un carismático y humilde comerciante del que Alejandra terminará enamorándose.

