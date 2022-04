"Me incapacitaron". Las grabaciones de su nueva telenovela pasan factura física a Carmen Villalobos La actriz colombiana compartió a través de sus historias de Instagram que se encuentra en reposo tras sufrir tendinitis y bursitis debido a las exigencias de su nuevo personaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos, protagonista de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Carmen Villalobos es una actriz muy comprometida con su trabajo. La que fuera heroína de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso se deja el alma y la piel en cada uno de sus personajes para que el público pueda recibir un producto de primera calidad, y su participación protagónica en la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, historia que graba desde principios de año en su Colombia natal, no está siendo la excepción. La muleta, el bastón y el cuello ortopédico se han convertido en elementos indispensables para la actriz colombiana durante las grabaciones de esta comedia romántica debido al accidente que sufre al inicio de la historia su personaje, lo que ha terminado por pasarle factura física. Así lo reveló este jueves la esposa del actor colombiano Sebastián Caicedo a través de sus historias de Instagram, donde informó a sus seguidores sobre lo ocurrido. "El personaje que estoy haciendo en este momento lleva una cantidad de utilería que lo requiere como bastón, muletas, bota, cuello ortopédico y eso ha hecho que me dé tendinitis y bursitis en la rodilla, en el hombro, en la escápula… Termino muy feliz mis jornadas laborales, pero también termino muy adolorida y el fin de semana ya el dolor fue muy, muy fuerte y me incapacitaron", explicó Villalobos, quien está a punto de superar los 20 millones de seguidores en Instagram. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Carmen Villalobos La actriz dio a conocer que tendrá que "hacer mucha terapia" y "reposo" además de tomar una serie de "medicamentos" para poder recuperarse, por lo que está aprovechando las vacaciones de Semana Santa "para descansar" y "darle reposo" a la zona afectada. "Estoy aquí con mi familia, descansando, aprovechando estos diitas muy tranquilita", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de informar sobre lo sucedido, Villalobos aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores para que no se pierdan el estreno de su nueva telenovela por Telemundo. Carmen Villalobos Carmen Villalobos, protagonista de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO "Si ustedes ya se vieron esta historia dense la oportunidad de verse esta adaptación y si ustedes no se la han visto véansela, está buenísima para estar en familia, se van a divertir. Lo que ustedes han visto del tráiler es una historia chiquitita de todas las historias tan espectaculares que tiene esta gran producción. Los actores y actrices están increíbles, de verdad no se la pueden perder porque estoy segura de que se van a enamorar de todo el elenco y de todos los personajes, está muy divertida", expresó sobre esta historia que se estrena el 10 de mayo en horario estelar.

