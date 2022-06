Carmen Villalobos se despide de Hasta que la plata nos separe y más noticias de telenovela en imágenes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Instagram (x3) Jessica Coch da el salto de Televisa a Telemundo, José Ron cierra un nuevo ciclo a nivel profesional y más. Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes. Empezar galería Emotiva despedida Carmen Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos Las grabaciones de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe (Telemundo) llegaron a su fin recientemente en Colombia. "Hoy me despido de este personaje que amé con locura. Gracias Alejandra Maldonado por haber llegado a mi vida y retarme una vez más en mi carrera", comenzó escribiendo a modo de despedida su protagonista, Carmen Villalobos, a través de su perfil de Instagram. "Meses de mucho trabajo poniéndole el alma y el corazón, sonriendo y manteniendo la mejor actitud para todos ustedes así por dentro mi alma no pudiera más. Gracias Dios por darme la fortaleza en estos meses para estar en pie. Gracias mami por no soltarme de tu mano nunca. Gracias a todos los que hicieron parte de este gran proyecto. A todo el maravilloso equipo detrás de cámara –directores, productores, maquillaje, vestuario, arte, fotografía–, compañeros de escena y a ustedes que me siguen todos los días. Me los llevo en mi corazoncito. Gracias al Canal RCN que ha sido mi casita los últimos 2 años. Hasta la próxima mi gente bella. Los quiero demasiado". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio De Televisa a Telemundo Jessica Coch Credit: Instagram Jessica Coch Tras varios años ausente de la pequeña pantalla, Jessica Coch da el salto a Telemundo como parte del elenco de El Conde: amor y honor, el nuevo melodrama de época de Telemundo. La que fuera villana de exitosas telenovelas de Televisa como Un refugio para el amor y Cuando me enamoro ya graba en México esta ficción que protagonizan Ana Brenda y Fernando Colunga. "No se imaginan mi emoción. Hacer algo de época era uno de mis sueños", reconoció en las redes sociales. 2 de 6 Ver Todo El día ha llegado José Ron Credit: Instagram José Ron José Ron concluyó el pasado fin de semana en México las grabaciones de La mujer del diablo, historia que protagoniza junto a Carolina Miranda y que se estrenará próximamente en la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. "El día ha llegado. Hoy es mi último llamado de La mujer del diablo, este gran proyecto. Estoy muy emocionado porque ha sido un viaje maravilloso. Espero que les guste. Ya muy pronto podrán conocer esto que hemos hecho para todos ustedes. La van a poder ver por ViX+. Y es momento de cerrar ciclos. Siempre cuando un proyecto inicia y también cuando termina hay muchas emociones. Estoy muy agradecido, muy contento", expresó visiblemente emocionado en sus historias de Instagram. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Destapa su look Ana Brenda Credit: Instagram Ana Brenda Así lucirá Ana Brenda en su debut en Telemundo como protagonista de El conde: amor y honor, el nuevo melodrama de época de la cadena de habla hispana que protagoniza junto a Fernando Colunga. Su personaje se llamará Mariana. 4 de 6 Ver Todo Vence a la competencia Infiel Credit: TELEMUNDO El recién estrenado drama turco de Telemundo, Infiel, logró arrebatarle por primera vez el pasado jueves 16 de junio el liderazgo a Univision a las 10 p. m., hora del Este. La historia protagonizada por Cansu Dere promedió 1,035,000 televidentes (P2+) frente a los 979 mil (P2+) que registró en su misma franja horaria El último rey: el hijo del pueblo (Univision). 5 de 6 Ver Todo Vencerán la ausencia Vencer la ausencia Credit: Instagram Vencer la ausencia Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni posan de lo más sonrientes en la primera imagen oficial promocional de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que se estrenará en México el 18 de julio. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

