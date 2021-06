Carmen Villalobos sale en defensa de Lucía Sanclemente: "Ella no es mala" La actriz colombiana da vida al primer personaje antagónico de su carrera en la recién estrenada nueva versión de Café con aroma de mujer (Telemundo). Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos ha acaparado la atención del público con el personaje antagónico que interpreta en la recién estrenada nueva versión de Café con aroma de mujer (Telemundo). "Lucía Sanclemente es una mujer con clase, elegante, decidida, aparentemente segura de sí misma. Muchas veces puede ser dulce, paciente, sensible, pero otras tantas es manipuladora, sagaz y obsesiva. Se enfrenta en repetidas ocasiones a la frustración, al miedo, a la soledad y le tiene terror al abandono. Por eso va a luchar por Sebastián, ya que es el amor de su vida y es la persona perfecta para tener esa familia con la que siempre ha soñado", adelantaba la actriz colombiana sobre su personaje meses atrás en una entrevista con People en Español. Aunque la también protagonista de exitosos melodramas de Telemundo como Sin senos no hay paraíso y Mi corazón insiste en Lola Volcán ya había avisado de que Lucía no iba a ser la típica villana de telenovelas, algunos televidentes esperaban verla haciendo muchas villanías, algo que por el momento, con apenas 8 capítulos emitidos, no ha sucedido. Carmen Villalobos Carmen Villalobos es Lucía Sanclemente en Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "Es muy buena actriz, pero será que aún son muy pocos los capítulos pero a mí ese odio aún no me llega. No siento aún esa mala conexión, ese veneno que destila una villana", le escribía recientemente una seguidora en Instagram, donde Carmen tiene 17 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre pendiente de los mensajes que le hacen llegar, Villalobos no tardó en hacer frente al comentario, subrayando lo que siempre ha defendido: Lucía no es una mujer mala. "Es que ella no es mala. Siempre se los dije. Es una mujer peleando por lo que cree que es de ella. Y se le salen esas cosas que muchos seres humanos llevan adentro: la envidia, el egoísmo, la manipulación…", salió en su defensa la carismática y talentosa actriz. Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos Con William Levy y Laura Londoño en los roles protagónicos, la nueva versión de Café con aroma de mujer se transmite de lunes a viernes por Telemundo a las 10 p.m., hora del Este.

