¡Comienzan las despedidas! Carmen Villalobos dedica emotivo mensaje a sus compañeras de El final del paraíso A menos de una semana para su gran final, la nostalgia comienza a apoderarse del elenco de la exitosa telenovela de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El gran final de la exitosa telenovela de Telemundo que protagoniza Carmen Villalobos está a la vuelta de la esquina. En menos de una semana, la ficción que también encabezan Kimberly Reyes, Catherine Siachoque y Fabián Ríos se despedirá para siempre del público tras cinco temporadas y, como es lógico, la nostalgia comienza a apoderarse de su elenco. Su protagonista, Villalobos, dedicó este lunes a través de sus redes sociales un emotivo mensaje con sabor a despedida a dos de sus compañeras de escena: Estefanía Gómez y Linda Baldrich, quienes interpretan a las agentes de la DEA Vanessa y Natalia. "Última semana de El final del paraíso. Gracias Estefanía Gómez (Vanessa) y Linda Baldrich (Natalia) por estos meses de trabajo en equipo, de compromiso, pero sobre todo de amistad. Las voy a extrañar mucho. Las quiero", escribió Carmen en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las actrices no tardaron en reaccionar a las emotivas palabras que le dedicó Villalobos. "También te voy a extrañar muchísimo, gran mujer, la más profesional. Amo eso de ti. Te quiero montones. Segundo proyecto juntas y que sigan muchos más", escribió Estefanía. Linda por su parte comentó: "Gracias por este equipazo que conformamos. Las quiero un montón". Carmen, Estefanía y Linda se hicieron muy amigas durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Telemundo. Tanto es así que Villalobos no dudó en invitarlas a su boda. El último capítulo de la saga se transmitirá el lunes 8 de diciembre por Telemundo. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Comienzan las despedidas! Carmen Villalobos dedica emotivo mensaje a sus compañeras de El final del paraíso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.